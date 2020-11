Francesco Bagnaia (Ducati/3.): Das Gefühl ist zurück 13.11.2020 - 18:27 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Francesco Bagnaia glänzte im zweiten Freien Training als Dritter

Nach drei Nullnummern in Folge befindet sich Francesco Bagnaia zumindest am ersten Tag des zweiten Wochenendes in Valencia auf dem richtigen Weg. Er beendet den Freitag als Dritter.