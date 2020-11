Valencia: Arbeitsreiches FP1 für Viñales und Rossi

Nach dem FP1 der MotoGP-Klasse standen für die Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales und Valentino Rossi die Ränge 3 und 13 zu Buche. Der Fokus lag zum Beginn des zweiten Wochenendes in Valencia aber auf Set-up und Reifen.

Nach den unbeständigen Bedingungen am ersten Valencia-Wochenende nutzten die MotoGP-Asse das FP1 am heutigen Freitag dazu, im Hinblick auf das vorletzte Rennen des Jahres zu arbeiten. Bei Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales standen das Set-up sowie die unterschiedlichen Reifenmischungen im Fokus. Gegen Ende der 45-minütigen Session gelang ihm auf einem frischen Medium-Set in 1:30,968 min noch die drittbeste Zeit.

«Das FP1 war sehr positiv für mich, weil wir uns mit einem Bereich beschäftigt haben, den wir uns noch nie vorgenommen hatten», verriet der 25-jährige Spanier anschließend. «Ich habe das Gefühl, dass die Bremsphase sich deutlich verbessert hat, das Motorrad funktioniert also gut. Wir müssen aber weiter arbeiten, weil die Top-Jungs immer noch ein bisschen weit weg sind. Ich fühle mich aber sehr gut auf dem Bike. Das ist sehr positiv, weil es am vergangenen Wochenende nicht so war. Heute lief es ganz anders, darüber bin ich happy.»

Sein Teamkollege Valentino Rossi hatte nach dem frühen technischen Defekt im Europa-GP noch mehr Aufholbedarf. Denn der 41-jährige Italiener hatte aufgrund seiner Covid-19-Infektion zuvor schon das Aragón-Doppel verpasst und war am vergangenen Wochenende zudem erst im FP3 am Samstag eingestiegen. Der neunfache Weltmeister nutzte das FP1 daher, einige Dinge am Set-up auszuprobieren. In 1:31,545 min fehlten ihm am Ende der Vormittagssession als 13. noch 0,716 sec auf die Bestzeit von LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami.

«Wir haben im ersten freien Training hart gearbeitet», berichtete «Vale». «Wir hatten gute, trockene Verhältnisse, das haben wir genutzt, um unterschiedliche Reifenmischungen auszuprobieren. Wir müssen aber noch am Motorrad arbeiten. Hoffentlich bleibt es trocken, vielleicht mit ein bisschen Sonne, damit wir zu Ende bringen können, was wir am Vormittag begonnen haben.»

MotoGP in Valencia, 13.11., Zeiten nach FP1:

1. Nakagami, Honda, 1:30,829 min

2. Morbidelli, Yamaha, +0,115 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,139

4. Pol Espargaró, KTM, +0,223

5. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,341

6. Zarco, Ducati, + 0,468

7. Dovizioso, Ducati, + 0,581

8. Mir, Suzuki, + 0,607

9. Oliveira, KTM, + 0,657

10. Bradl, Honda, + 0,685

11. Rins, Suzuki, + 0,699

12. Miller, Ducati, + 0,712

13. Rossi, Yamaha, + 0,716

14. Crutchlow, Honda, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,769

16. Quartararo, Yamaha, + 0,809

17. Binder, KTM, + 0,849

18. Petrucci, Ducati, + 0,976

19. Bagnaia, Ducati, + 0,999

20. Rabat, Ducati, + 1,369

21. Savadori, Aprilia + 1,943