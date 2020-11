Alex Rins (9.): Noch keine Rivalität im Suzuki-Team 13.11.2020 - 17:32 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Alex Rins kämpft um seine letzte Chance in der Titelvergabe

Alex Rins ist mit dem ersten Tag auf der Strecke in Valencia zufrieden. Er belegte in der kombinierten Zeitenliste den neunten Platz. Im Kampf um den Titel muss er seinen Suzuki-Teamkollegen Joan Mir in Schach halten.