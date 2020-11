Aleix Espargaró (11.): «Verstehe die Lage von Cal»

Aprilia-MotoGP-Aushängeschild Aleix Espargaró sprach am Freitag nach den ersten beiden Sessions in Valencia offen über die Lage im Team und die Absagen von Dovizioso und Crutchlow.

Aleix Espargaró platzierte sich nach dem ersten Tag von Valencia mit der Aprilia RS-GP20 auf Position 11. Auf die Top-10 und die damit vorerst direkte Zulassung zum Q2 am Samstag fehlten dem 31-jährigen Katalanen gerade mal zwei Hundertstelsekunden. Auch auf die Bestzeit von Pramac-Ducati-Ass Jack Miller verlor Espargaró gerade mal drei Zehntel.

«Es war ein positiver Tag. Ich habe mich gut gefühlt und wir hatten mit dem Medium-Reifen eine gute Pace", schildert Espargaró. «Mit dem weichen Reifen hatte ich keine wirklich perfekte Runde, aber ich bin trotzdem nur drei Zehntel hinter den Top-Fahrern.»

Das Fazit: «Es war keine perfekte Runde, aber ich bin nahe dran. Ich fühle mich stärker denn auf dieser Strecke und hoffe, dass ich den Fehler vom Sonntag nicht wiederhole.»

Zu den Absagen von Andrea Dovizioso und Cal Crutchlow bei Aprilia sagt Espargaró: «Jeder ist in dieser Welt frei, zu tun, was er will. Ich verstehe auch die Lage von Cal. Ich denke, das Angebot von Yamaha macht seine Situation jetzt positiv. Aber es liegt in meinen Händen, sie nach 2021 nicht mehr glücklich mit ihrer Entscheidung zu machen. Dann nämlich, wenn ich beweise, dass das Bike und das Projekt besser wird.»

MotoGP, Valencia-GP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13.11.)

1. Miller, Ducati, 1:30,622 min

2. Nakagami, Honda, + 0,091 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,120

4. Pol Espargaró, KTM, + 0,199

5. Zarco, Ducati, + 0,277

6. Dovizioso, Ducati, + 0,304

7. Crutchlow, Honda, + 0,308

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,322

9. Rins, Suzuki, + 0,325

10. Viñales, Yamaha, + 0,346

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,367

12. Mir, Suzuki, + 0,458

13. Bradl, Honda, + 0,484

14. Petrucci, Ducati, + 0,608

15. Binder, KTM, + 0,639

16. Quartararo, Yamaha, + 0,704

17. Oliveira, KTM, + 0,708

18. Rossi, Yamaha, + 0,749

19. Alex Márquez, Honda, + 0,749

20. Rabat, Ducati, + 1,436

21. Savadori, Aprilia, + 1,771



Keine Rundenzeit:

Iker Lecuona, KTM