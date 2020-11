Joan Mir (Suzuki/12.): Crash in FP2 gibt ihm Druck

MotoGP-WM-Favorit Joan Mir musste sich am Freitag in Valencia nach einem Ausrutscher mit Rang 11 zufrieden geben und muss nun um die direkte Zulassung zum Qualifying 2 bangen.

Der Freitag war für Valencia-1-GP-Sieger Joan Mir kein echter Grund, um sich zurückzulehnen. Der WM-Leader kam in der Addition der Zeiten nach einem harmlosen Ausrutscher nur auf Position 12. Dies setzt den Spanier am Samstag in FP3 aber unter Druck. Wie schon der Freitag auf dem Circuit Ricardo Tormo gezeigt hat, sind vormittags nicht unbedingt Top-Zeiten zu erwarten.

«Alles inaAllem ist mein Gefühl gut», stellte Joan Mir gleich zu Beginn klar. "Der Crash in FP2 ist passiert, weil ich den harten Vorderreifen probiert habe. Da war ich vielleicht ein wenig zu sehr am Limit. Wir mussten es aber probieren, da es am Samstag eventuell noch kühler wird. Das zweite Bike war nicht in dieser Konfiguration bereit. Daher konnte ich meine Zeit nicht verbessern.»

Der Suzuki-Star beruhigt aber: «Wir wissen ziemlich genau, wohin es gehen muss. Wir haben genug Raum, um uns zu verbessern. Relaxed – das ist vielleicht zu viel gesagt, hier kann man sich nämlich nicht ausruhen. Die Pace mit den Medium-Reifen ist aber wirklich gut. Auch mit dem harten Vorderreifen ist es nicht schlecht. Mit dem Soft-Reifen konnte ich mich nicht steigern mit dem Ersatz-Bike. Ich sehe viele Fahrer mit einer starken Pace. Morbidelli ist zum Beispiel sehr stark, speziell in FP1. Wir werden sehen, wie die Verhältnisse in FP3 sein werden. Ich hoffe, ich kann meine Zeit verbessern.»

Zur wieder neu gewonnenen Stärke von Ducati sagt Mir. «Klar sind die Ducati ein Problem, wenn sie mal vorne sind, sind sie schwer zu überholen. Aber wir sind erst am ersten Tag. In puncto Race-Pace sind nicht so viele Ducati-Fahrer vorne. Dovizioso ist vielleicht der schnellste von ihnen.»

«Es ist diesmal komplett trocken und der Grip ist besser. Aber auch die anderen sind jetzt schneller. Wichtig ist, dass wir dabei sind. Wir sind nicht die schnellsten auf der Piste. Aber es ist erst Freitag. Ich habe noch Potenzial um mich zu verbessern. Ich konzentriere mich auf mich selbst. Alex Rins ist sicher nicht mein Hauptrivale, aber er ist wirklich stark.»

MotoGP, Valencia-GP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13.11.)

1. Miller, Ducati, 1:30,622 min

2. Nakagami, Honda, + 0,091 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,120

4. Pol Espargaró, KTM, + 0,199

5. Zarco, Ducati, + 0,277

6. Dovizioso, Ducati, + 0,304

7. Crutchlow, Honda, + 0,308

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,322

9. Rins, Suzuki, + 0,325

10. Viñales, Yamaha, + 0,346

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,367

12. Mir, Suzuki, + 0,458

13. Bradl, Honda, + 0,484

14. Petrucci, Ducati, + 0,608

15. Binder, KTM, + 0,639

16. Quartararo, Yamaha, + 0,704

17. Oliveira, KTM, + 0,708

18. Rossi, Yamaha, + 0,749

19. Alex Márquez, Honda, + 0,749

20. Rabat, Ducati, + 1,436

21. Savadori, Aprilia, + 1,771



Keine Rundenzeit:

Iker Lecuona, KTM

MotoGP in Valencia, 13.11., Zeiten nach FP1:

1. Nakagami, 1:30,829

2. Morbidelli, Yamaha, +0,115

3. Viñales, Yamaha, +0,139

4. Pol Espargaró, KTM, +0,223

5. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,341 sec

6. Zarco, Ducati, + 0,468

7. Dovizioso, Ducati, + 0,581

8. Mir, Suzuki, + 0,607

9. Oliveira, KTM, + 0,657

10. Bradl, Honda, + 0,685

11. Rins, Suzuki, + 0,699

12. Miller, Ducati, + 0,712

13. Rossi, Yamaha, + 0,716

14. Crutchlow, Honda, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, 0,769

16. Quartararo, Yamaha, +0,809

17. Binder, KTM, + 0,849

18. Petrucci, Ducati, + 0,976

19. Bagnaia, Ducati, + 0,999

20. Rabat, Ducati, + 1,369

21. Savadori, Aprilia + 1,943

keine Rundenzeit:

Iker Lecuona, KTM