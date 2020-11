Johann Zarco (Ducati/6.): «Es fehlt nicht viel»

In Valencia nichts Neues: Nach dem ersten Tag ist Ducati-Fahrer Johann Zarco wie gewohnt zufrieden. Er fuhr die sechstschnellste Zeit und träumt von einem Startplatz in der ersten oder zweiten Reihe.

Einmal mehr war Johann Zarco mit seinem Freitag zufrieden. Der Franzose belegte beim zweiten Auftritt in Valencia zum Auftakt den sechsten Platz. Der Rückstand auf seinen Markenkollegen Jack Miller beträgt knapp eine halbe Sekunde. «Wir haben neue Sachen ausprobiert und haben uns an der Herangehensweise von Aragón orientiert. Auch dort haben wir uns beim zweiten Rennen enorm verbessert. Wir haben einige Dinge gestetet, die geholfen haben. Andere eher nicht. Insgesamt bin ich aber zufrieden» bilanzierte er.

In der Vorwoche startete Zarco mit seiner Ducati vom vierten Platz. Das ist ein Ziel, das er auch diesmal wieder anvisiert, bestätigt der Pilot aus Cannes: «Ich denke an das Podium. Es fehlt nicht viel, um ganz vorne dabei zu sein. Ich hoffe, dass ich es in Q2 schaffe und dann wieder aus einer der ersten beiden Startreihen starten kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir noch nachlegen können und deswege wäre das mein Wunsch für den Samstag.»

Allerdings gibt es einen Nachteil. Die Runde, in der Zarco eine schnelle Runde drehen wollte, hat nicht die gewünschte Verbesserung gebracht. «Mit dem weichen Hinterreifen haben wir nicht den Sprung gemacht, den ich erwartet habe. Da müssen wir noch nachlegen. Und um wirklich zu sagen, wie die Pace im Rennen sein wird, ist es auch noch etwas früh.»

Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Vorteil für die Ducati-Fahrer. Sie verfügen über mehr Grip auf dem Circuit Ricardo Tormo: «Das hilft uns. Ich habe gleich in den ersten fünf Runden am Morgen gemerkt, dass wir einen großen Schritt nach vorne machen können. Das haben wir geschafft und daran wollen wir anknüpfen.»

Weiter geht es für die MotoGP-Piloten am Samstag um 10.55 Uhr mit dem dritten Freien Training. Der erste Teil der Qualifikatin, den Zarco bestenfalls umgehen möchte, beginnt um 14.50 Uhr.

MotoGP, Valencia-GP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13.11.)

1. Miller, Ducati, 1:30,622 min

2. Nakagami, Honda, + 0,091 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,120

4. Pol Espargaró, KTM, + 0,199

5. Zarco, Ducati, + 0,277

6. Dovizioso, Ducati, + 0,304

7. Crutchlow, Honda, + 0,308

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,322

9. Rins, Suzuki, + 0,325

10. Viñales, Yamaha, + 0,346

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,367

12. Mir, Suzuki, + 0,458

13. Bradl, Honda, + 0,484

14. Petrucci, Ducati, + 0,608

15. Binder, KTM, + 0,639

16. Quartararo, Yamaha, + 0,704

17. Oliveira, KTM, + 0,708

18. Rossi, Yamaha, + 0,749

19. Alex Márquez, Honda, + 0,749

20. Rabat, Ducati, + 1,436

21. Savadori, Aprilia, + 1,771



Keine Rundenzeit:

Iker Lecuona, KTM

MotoGP, Valencia-GP, Ergebnis FP2 (13.11.)

1. Miller, Ducati, 1:30,622 min

2. Nakagami, Honda, + 0,091 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,120

4. Pol Espargaró, KTM, + 0,199

5. Zarco, Ducati, + 0,277

6. Dovizioso, Ducati, + 0,304

7. Crutchlow, Honda, + 0,308

8. Rins, Suzuki, + 0,325

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,367

10. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,440

11. Mir, Suzuki, + 0,458

12. Bradl, Honda, + 0,484

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,503

14. Petrucci, Ducati, + 0,608

15. Binder, KTM, + 0,639

16. Quartararo, Yamaha, + 0,704

17. Oliveira, KTM, + 0,708

18. Rossi, Yamaha, + 0,749

19. Alex Márquez, Honda, + 0,749

20. Rabat, Ducati, + 1,436

21. Savadori, Aprilia, + 1,771



Keine Rundenzeit:

Iker Lecuona, KTM

MotoGP in Valencia, 13.11., Zeiten nach FP1:

1. Nakagami, 1:30,829

2. Morbidelli, Yamaha, +0,115

3. Viñales, Yamaha, +0,139

4. Pol Espargaró, KTM, +0,223

5. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,341 sec

6. Zarco, Ducati, + 0,468

7. Dovizioso, Ducati, + 0,581

8. Mir, Suzuki, + 0,607

9. Oliveira, KTM, + 0,657

10. Bradl, Honda, + 0,685

11. Rins, Suzuki, + 0,699

12. Miller, Ducati, + 0,712

13. Rossi, Yamaha, + 0,716

14. Crutchlow, Honda, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, 0,769

16. Quartararo, Yamaha, +0,809

17. Binder, KTM, + 0,849

18. Petrucci, Ducati, + 0,976

19. Bagnaia, Ducati, + 0,999

20. Rabat, Ducati, + 1,369

21. Savadori, Aprilia + 1,943



keine Rundenzeit:

Iker Lecuona, KTM