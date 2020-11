Jack Miller (2./Ducati): «Hatte Schlimmeres erwartet»

Winzige 0,096 sec fehlten Jack Miller aus dem Team Pramac Ducati im Qualifying in Valencia zu seiner zweiten MotoGP-Pole. Für den Grand Prix am Sonntag rechnet sich der Australier gute Chancen aus.

Startplatz 2 auf dem Circuit Ricardo Tormo kann sich sehen lassen. Dass Jack Miller seine zweite MotoGP-Pole nach Argentinien 2018 um nicht mal eine Zehntelsekunde verpasste, war dann aber doch ärgerlich. Den Platz vorne eroberte in 1:30,191 min Franco Morbidelli aus dem Team Petronas Yamaha.

«Bei den meisten Rennen ist es wichtig, dass du aus den ersten beiden Startreihen kommst», erzählte Miller. «In Valencia ist das noch wichtiger, weil überholen so schwierig ist. Das habe ich letzte Woche gemerkt, als ich im Verkehr aufgehalten wurde, das hat mich viel Zeit gekostet. Deshalb war mir bewusst, wie wichtig es sein würde, ein anständiges Qualifying zu fahren. Die Bedingungen waren nicht perfekt, in der Boxengasse war es recht nass. Der Rest der Strecke war überraschenderweise aber nicht so schlecht, ich hatte Schlimmeres erwartet. Es war rutschig, aber ich konnte Runde für Runde etwas mehr pushen. Dabei bekam ich immer mehr Vertrauen und konnte mich mit dem zweiten Hinterreifen etwas verbessern.»

Den ersten Valencia-GP am vergangenen Sonntag beendete Miller auf Platz 6, der 25-Jährige geht davon aus, dass dieses Mal mehr möglich ist. «Damals fuhr ich mit dem harten Vorderreifen, weil ich auf der sicheren Seite sein wollte», bemerkte der Ducati-Pilot. «Jetzt wissen wir mehr, deshalb bin ich recht zuversichtlich, dass ich dieses Mal mit dem Medium-Vorderreifen fahren kann. Die anderen werden schnell sein. Ich will einen guten Start machen, meine Pace durchziehen und den Hinterreifen bestmöglich bis zum Ende konservieren.»

Ergebnisse MotoGP Qualifying 2 Valencia (14.11.):

1. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:30,191 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,096 sec

3. Takaaki Nakagami, Honda, +0,222

4. Johann Zarco, Ducati, +0,329

5. Pol Espargaro, KTM, +0,362

6. Maverick Vinales, Yamaha, +0,454

7. Aleix Espargaro, Aprilia, +0,466

8. Pecco Bagnaia, Ducati, +0480

9. Brad Binder, KTM, +0,546

10. Miguel Oliveira, KTM, +0590

11. Fabio Quartararo, Yamaha, 0,673

12. Joan Mir, Suzuki, +0,797

Die restlichen Startplätze nach Qualifying 1:

13. Cal Crutchlow, Honda, 1:31,159 min

14. Alex Rins, Suzuki, 1:31,594

15. Danilo Petrucci, Ducati, 1:31,601

16. Valentino Rossi, Yamaha, 1:31,604

17. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:31,606

18. Stefan Bradl, Honda, 1:31,831

19. Tito Rabat, Ducati, 1:32,063

20. Alex Marquez, Honda, 1:32,205

21. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:32,237