Valencia Q2: Franco Morbidelli bringt Yamaha auf Pole 14.11.2020

MotoGP © Gold & Goose Polesetter Franco Morbidelli

Joan Mir (Suzuki) und Fabio Quartararo (Yamaha) führen die MotoGP-WM 2020 an, doch sie werden den zweiten Valencia-GP am Sonntag nur von den Startplätzen 12 und 11 in Angriff nehmen. Im Q2 brillierten andere.