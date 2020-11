Marc Márquez: Arztbesuch in Österreich, neuer Doktor

Marc Márquez hat sich in Österreich eine zweite medizinische Meinung eingeholt. Er lässt sich jetzt statt von Dr. Xavier Mir von Dr. Angel Villamor in Madrid behandeln.

Die Spekulationen, der entthronte MotoGP-Weltmeister Marc Márquez müsse sich womöglich einen dritten Schulteroperation unterziehen, bekamen in den letzten Tagen neue Nahrung. Und offensichtlich haben Márquez und sein Manager Emilio Alzamora das Vertrauen in die Ärzte des «Hospital Universitari Dexeus» in Barcelona verloren. Dr. Xavier Mir und Dr. Barrera haben Marc am 21. Juli zwei Tage nach dem Crash beim Jerez-GP am gebrochenen rechten Oberarm eine Titanplatte mit Schrauben eingesetzt. Vier Tage später erlaubte Honda ein sinnlos frühes Comeback im FP3 beim Andalusien-GP in Jerez. Doch der Honda-Star hatte nicht genug Kraft, um die fast 290 PS starke Werks-Honda im Zaum zu halten. Nach der «out lap» zum Qualifying 1 beendete Marc das frühe Comeback. Er klagte über Schmerzen, es wurde eine Entzündung im Bereich der Narbe diagnostiziert.

Am Montag, 3. August, meldete Repsol-Honda einen neuerlichen Oberarmbruch nach einem Haushaltsunfall. Bei Márquez ging der Bruch wieder entzwei, als er in seinem neuen Haus in Cervera eine Terrassentüre öffnen wollte. Seither war von einem komplizierten Trümmerbruch die Rede.

Heute ist bekannt: Durch die beiden Operationen musste der Oberarm mehrmals für die Schrauben durchlöchert werden, die Kallusbildung macht keine Fortschritte, deshalb ist Márquez auch dreieinhalb Monate nach der zweiten Operation nicht einsatzfähig.

Inzwischen ist es ein offenes Geheimnis: Marc Márquez könnte eine dritte Operation drohen, die seine Teilnahme am MotoGP-Test in Sepang im Februar und in Katar im März sowie seine Mitwirkung an den ersten Rennen 2021 gefährden könnte. Für diesen Fall könnte Andrea Dovizioso als Ersatzfahrer einspringen.

Nach Informationen von SPEEDWEEK.com haben Márquez und sein engstes Umfeld Kontakt mit einem Spezialisten in Österreich aufgenommen und den Superstar dort untersuchen lassen. Dieser Chirurg könnte von den Experten im Red Bull's Diagnostic & Training Centre in Thalgau empfohlen worden sein.

Marc Márquez ist seit Beginn seiner GP-Karriere ein Red Bull-Athlet, und auch Repsol-Honda-Teamprinzipal Alberto Puig hat beste Verbindungen zu Red Bull, weil er einst als Dani-Pedrosa-Manager jahrelang Sponsorship-Deals mit der Energy-Drink-Firma aus Österreich ausgehandelt hat.

Offensichtlich macht die Genesung des achtfachen Weltmeisters Márquez keine vielversprechenden Fortschritte. Deshalb wurde kürzlich eine unabhängige Meinung eines Mediziners in Österreich eingeholt.

Die Vermutung von SPEEDWEEK.com: Marc Márquez hat sich in Innsbruck von Dr. Karl Golser untersuchen lassen, der im November 2019 schon die lädierte Schulter von Miguel Oliveira operiert hat und der für KTM schon etliche Motocross-Stars wie Jeffrey Herlings untersucht oder behandelt hat.

Dr. Golser gilt als renommierter Schüler des international bekannten Schulterchirurgen Uni. Prof. Dr. Herbert Resch, der bis zu seiner Pensionierung 2015 als Vorstand der Universitätsklinik für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie in Salzburg agierte.

Eventuell muss Márquez bei einem dritten Eingriff am lädierten rechten Oberarm eine Knochentransplantation über sich ergehen lassen und den demolierten Oberarmknochen mit Hilfe von körpereigenen Stammzellen wiederherstellen lassen.

Fakt ist: Marc Márquez hat jegliches Vertrauen zu Dr. Xavier Mir verloren, dessen Ärzte nach dem Jerez-Crash fast täglich im Fernsehen auftraten und sich als Wunderheiler feiern ließen.

Inzwischen ist zu befürchten, dass der Knochen ohne neuerliche Operation nicht zusammenheilt.

Jedenfalls hat Márquez inzwischen einen neuen Vertrauensarzt gefunden – er wird jetzt in der «Clinica iQtra Medicina Avanzada» von Dr. Angel Villamor in Madrid behandelt.

Dr. Villamor war jahrelang Hausarzt von König Juan Carlos und hat schon GP-Fahrer wie Julián Simón, Fonsi Nieto, Nicky Hayden und Alvaró Bautista erfolgreich operiert.