Hervé Poncharal (KTM): «Alle warten auf Miguel»

Am Sonntag bestreiten Hervé Poncharal und Miguel Oliveira zum letzten Mal als Team einen GP

Das Heimrennen in Portimao wird das letzte Rennen des Portugiesen Miguel Oliveira beim Red Bull KTM Tech3-Rennstall sein. Teammanager Hervé Poncharal blickt noch einmal auf die ereignisreiche Saison zurück.

Für Miguel Oliveira, Hervé Poncharal und das gesamte Red Bull KTM Tech3-Team schließt sich am Sonntagnachmittag ein Kapitel. Der Portugiese wird sein letztes Rennen für den Rennstall bestreiten und ab 2021 für das Red Bull KTM Factory Racing-Team fahren.

Teammanager Poncharal blickt mit einem lachenende und einem weinenden Auge auf die Saison 2020, obwohl diese noch gar nicht zu Ende ist. Schließlich hat Oliveira beim zweiten Rennen in Österreich seinen ersten GP-Sieg eingefahren. Es war gleichzeitig auch der erste Erfolg für Tech3, nachdem es in 20 Jahren zuvor mit Yamaha nie geklappt hatte.

«Das war unglaublich für uns», erinnert sich der Franzose gerne zurück. Oliveira lässt er nur ungern ziehen: «Es ist traurig, dass wir unser letztes Rennen mit ihm bestreiten werden. Er war zwei Jahre lang bei uns und hat in unserem Team eine wichtige Rolle gespielt. Miguel war ein Teamplayer, ein großartiger Rennfahrer und neben der Strecke ein sehr netter Mensch mit einem tollen Sinn für Humor. Er hatte immer die richtige Einstellung und hat dabei immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt.»

In Zukunft muss Poncharal ein paar Boxen weiter gehen, um mit seinem ehemaligen Schützling ein paar Worte zu wechseln. Dabei war Oliveira mit Ausnahme der Saison 2016 immer bei Red Bull-KTM. Als erster portugiesischer Sieger in der Königsklasse schließt sich für den dreimaligen Vizeweltmeister am Sonntag ein Kreis, wenn er sich beim Heim-GP von Tech3 verabschieden wird.

Poncharal weiter: «Miguel ist in Portugal ein Star. Alle warten auf ihn und er hat eine fantastische Saison hinter sich. Er wird in Portimao im Mittelpunkt stehen und hat große Erwartungen.»

Kann er diese auch erfüllen? Poncharal will mit der Crew seinen Teil dazu beitragen: «Wir wollen ihm ein Paket zur Verfügung stellen, das es ihm ermöglicht, eine gute Leistung zu zeigen. Wir können es kaum erwarten.»

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125. 6. Dovizioso 125. 7. Pol Espargaró 122. 8. Miller 112. 9. Nakagami 105. 10. Oliveira 100. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 62. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 34. 18. Crutchlow 29. 19. Lecuona 27. 20. Bradl 18. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 201 Punkte. 2. Ducati 201. 3. Yamaha 188. 4. KTM 175. 5. Honda 133. 6. Aprilia 43.

Team-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 309 Punkte (Weltmeister). 2. Petronas Yamaha SRT 230. 3. Red Bull KTM Factory Racing 209. 4. Ducati Team 203. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 169. 6. Pramac Racing 163. 7. LCR Honda 134. 8. Red Bull KTM Tech3 127. 9. Repsol Honda Team 85. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 46.