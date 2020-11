Tech3: Mika Kallio ersetzt Iker Lecuona in Portimão

Weil Iker Lecuona am Samstag positiv auf Covid-19 getestet wurde, wird der Rookie auch das MotoGP-Saisonfinale in Portugal verpassen. Seine Tech3-KTM übernimmt Testfahrer Mika Kallio.

Während sich Miguel Oliveira auf sein Heimspiel auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» freut («ein Traum wird wahr»), ist für seinen Teamkollegen Iker Lecuona die Saison frühzeitig zu Ende.

Der 20-jährige Spanier verpasste schon beide Valencia-GP. Zunächst musste er in Andorra die Quarantäne absitzen, weil sein Bruder und persönlicher Assistent positiv auf Covid-19 getestet worden war, dann lieferte am vergangenen Samstag auch er einen positiven Test ab. Tech3 bietet nun den routinierten KTM-Testfahrer Mika Kallio als Ersatz für das Finale am kommenden Wochenende auf.

«Es ist keine einfache Situation für das Team und Iker, es tut mir leid, dass er auch dieses Rennen verpassen wird», meinte der 38-jährige Finne dazu. «Ich werde also auf das Bike springen, was im Moment auch nicht so einfach ist, weil ich in diesem Jahr nicht allzu oft damit gefahren bin. Es wird interessant zu sehen, welchen Speed ich fahren kann und wie schnell ich die Strecke und viele andere Dinge lernen werde. Die Crew ist natürlich auch neu für mich, ich habe also viel zu lernen. Es ist eine große Herausforderung und wir werden es bestmöglich angehen.»

«Es ist immer eine Ehre, ein MotoGP-Bike zu fahren, dazu mit Hervé und dem Red Bull KTM Tech3 Team», ergänzte Kallio. «Wir haben keine Erwartungen, aber wir werden unseren Job machen und sehen, wo es uns hinführt. Wenn ein Fahrer den Helm aufsetzt und die Ampel ausgeht, glaube ich, dass der Renn-Modus sofort kommt.»

«Ich habe Mika gesagt, er sollte sich nicht unter Druck setzen, einfach den Moment genießen, Spaß haben, Teil des Teams sein, damit wir dieses letzte MotoGP-Wochenende des Jahres gemeinsam positiv erleben», ergänzte Teamchef Hervé Poncharal.

Zur Erinnerung: Kallio ersetzte in der Saison 2019 ab Aragón für die letzten sechs Grand Prix Johann Zarco im Red Bull-KTM-Werksteam.