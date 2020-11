Honda: Bekam Cal Crutchlow ein Angebot für 2021?

Der zukünftige Yamaha-MotoGP-Testfahrer Cal Crutchlow, der in Valencia am Sonntag 13. wurde, spricht über sein Verhältnis zu Alberto Puig und verrät, was Honda für ihn angedacht hatte.

Nachdem am Freitag Cal Crutchlows Engagement als Yamaha-Testfahrer verlautbart worden war, kam in Valencia noch die Frage auf: Gab es je ein konkretes Angebot von Honda für dieselbe Position?

«Es ist schwierig, auf diese Frage klar mit Ja oder Nein zu anworten. Ich hatte nie etwas Schriftliches von ihnen in der Hand», verriet Cal. «Aber der Plan ging mehr in Richtung Ersatzfahrer. Ich mag Alberto Puig, ich habe immer gesagt, dass er in den vergangenen Jahren großen Einfluss auf meine Honda-Deals hatte. Er hat mich immer unterstützt. Er ist wie ich – gerade heraus. Er war enttäuscht, als ich bei Honda zu Beginn der Saison draußen war. Aber es liegt nicht alles in seiner Hand, ich verstehe die Situation.»

Cal weiter: «Alberto wollte mich auf irgendeine Weise bei HRC behalten. Als Ersatzfahrer wäre es aber ein hartes Stück Arbeit gewesen, weil es um MotoGP und Superbike-WM ging. Ich war daran nicht besonders interessiert, weil es in der MotoGP und SBK zusammen sechs Fahrer gewesen wären, für die ich einspringen hätte müssen. Ich hätte also vielleicht das ganze Jahr über Rennen fahren müssen. Aber ich bin sehr dankbar und habe mit Alberto immer ganz offen und ehrlich geredet. Was mir auch gefallen hat: Er sehr happy für mich, als ich ihm von meinem Yamaha-Deal erzählt habe.»

Für Crutchlow ist dieser Testfahrer-Vertrag für 2021 nach sechs Honda-Jahren (und dem Intermezzo bei Ducati 2014) in gewisser Hinsicht eine Rückkehr zu den Anfängen: Der Brite gewann 2009 seinen Supersport-WM-Titel auf Yamaha. Nach einem Superbike-Jahr und zehn Podestplätzen gab er dann 2011 auch sein MotoGP-Debüt auf der Tech3-Yamaha, wo er drei Jahre blieb.

