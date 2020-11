Rea über die Suzuki-Gegner: Wie Security-Mitarbeiter

Kommendes Wochenende gastiert zum ersten Mal die MotoGP-WM auf der anspruchsvollen Rennstrecke in Portimao. Was Superbike-Weltmeister Jonathan Rea dazu und über Champion Joan Mir sagt.

Seit der Fertigstellung der Rennstrecke 2008, gab es bis auf wenige Ausnahmen jährlich einen Event der Superbike-WM in Portimao. Rekordweltmeister Jonathan Rea konnte auf der atemraubenden Berg-und-Tal-Strecke an der Algarve zwölf seiner 99 Siege feiern.



Kommendes Wochenende sehen wir zum ersten Mal die MotoGP-WM in Portimao. Nach der besten Saison aller Zeiten, erwarten die Fans ein furioses Finale.

«Dieses Jahr waren in MotoGP viele Hersteller schnell, auch deren Satelliten-Teams, es war großartig», hielt Rea fest. «Und Portimao ist ein großartiger Ort, dort macht der Fahrer den Unterschied aus. Das ist eine schwierige Strecke, es kommt darauf an, wer das beste Gefühl für sein Motorrad findet. Einige der Fahrer haben dort bereits mit ihren GP-Maschinen getestet, andere mit Serienbikes. Wer immer gewinnen wird, verdient viel Respekt. Zuerst musst du Portimao meistern, und dann auch noch als Bester durchs Wochenende kommen. Viele Piloten können von ihrer Erfahrung profitieren, wenn sie auf eine Rennstrecke kommen. Aber dort werden die meisten bei fast null beginnen.»

Wer ist dein Favorit? «Schwer zu sagen, ich habe die Tests dort nicht verfolgt», grübelte Rea im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «MotoGP ist unvorhersehbar. Ich glaube, dass sich einer wie Joan Mir sehr gut schlagen kann. Die Suzuki lässt sich sehr gut einlenken und macht überhaupt alles gut. Die Story mit Joan ist schön. Er fährt das zweite Jahr in der Meisterschaft und ist damit fast noch ein Rookie. Er hat eine unglaubliche Saison zusammengebracht. Wenn ich mir das Suzuki-Team anschaue, dann erinnert mich das sehr an meines bei Kawasaki. Das ist ein sehr menschliches Team, in dem gute Leute arbeiten. Ich war bei einigen Rennen und habe es mir angeschaut, in diesem Team lachen die Menschen. In einigen anderen Boxen ist immer alles verhüllt und die Mitarbeiter stehen herum, als würden sie für die Security arbeiten. Es sieht so aus, als hätte Joan ein sehr fröhliches Umfeld, das passt ihm.»