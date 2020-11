Maverick Viñales: «Kann nicht schlimmer werden»

Mit 15 Punkten Rückstand auf Platz 2 hat Yamaha-Werkspilot Maverick Viñales noch Chancen auf den MotoGP-Vizetitel, was angesichts der schwachen Saison des Spaniers überrascht. Bisher fuhr er nur drei Podestplätze ein.

Dem Rennen in Portimão sieht Yamaha-Star Maverick Viñales mit viel Galgenhumor entgegen, nachdem die Saison völlig anders verlief, als er es sich erhofft hatte. «Ich hatte viele schlechte Rennen, sodass es nicht mehr schlimmer werden kann. Ich will das Rennen genießen und viel Spaß dabei haben.»

Die portugiesische Strecke konnte der Spanier bereits beim Test Anfang Oktober auf einer serienmäßigen Yamaha R1 kennenlernen. «Der Kurs ist fantastisch, aber auch sehr fordernd. Besonders mit der MotoGP-Maschine wird er sehr anspruchsvoll sein, man wird die meiste Zeit auf dem Hinterrad fahren. Deshalb ist es wichtig, die Motorrad-Balance und die Anti-Wheelie-Kontrolle optimal einzustellen», bewertete der 25-Jährige die Grand-Prix-Piste.

Kurz vor dem MotoGP-Test wurde das Autódromo Internacional do Algarve neu asphaltiert, was den Yamaha-Fahrern entgegen kommen dürfte. «Unser größtes Problem ist der Grip am Hinterrad. Solange der Asphalt gut ist, bin ich sehr schnell. Doch sobald sich die Verhältnisse ändern, haben die Yamaha zu kämpfen. In den Trainings bin ich gut, da diese vor der Moto2-Klasse stattfinden, doch im Rennen, welches nach dem Moto2-Rennen startet, habe ich durch den Gummiabrieb der Dunlop-Moto2-Reifen keinen Grip am Hinterrad. Wenn wir das in den Griff bekommen, sind wir für unsere Gegner kaum zu schlagen», analysierte der Yamaha-Pilot die Situation.

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125. 6. Dovizioso 125. 7. Pol Espargaró 122. 8. Miller 112. 9. Nakagami 105. 10. Oliveira 100. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 62. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 34. 18. Crutchlow 29. 19. Lecuona 27. 20. Bradl 18. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 201 Punkte. 2. Ducati 201. 3. Yamaha 188. 4. KTM 175. 5. Honda 133. 6. Aprilia 43.

Team-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar 309 Punkte (Weltmeister). 2. Petronas Yamaha SRT 230. 3. Red Bull KTM Factory Racing 209. 4. Ducati Team 203. 5. Monster Energy Yamaha