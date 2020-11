Alex Rins (Suzuki): Dankbar für Joan Mir

«Der zweite Platz wäre ein wahr gewordener Traum», betont Alex Rins vor dem MotoGP-Finale in Portimão. Die Hilfe seines Suzuki-Teamkollegen schätzt er nicht nur im Hinblick auf Sonntag.

Für Alex Rins geht es in Portimão um den zweiten WM-Rang, vor dem Saisonfinale trennen ihn vier Punkte vom dreifachen Saisonsieger Franco Morbidelli. Aber auch Maverick Viñales, Fabio Quartararo und Andrea Dovizioso, die elf bzw. 13 Punkte hinter dem Suzuki-Werksfahrer liegen, haben den Kampf um die Top-3 der MotoGP-WM 2020 noch nicht aufgegeben.

«Ich freue mich, hier zu fahren. Ich war kurz nach dem Lockdown auf meinem Straßenmotorrad hier und habe es sehr genossen. Mal sehen, was passiert. Wir werden versuchen, den zweiten Gesamtrang und den Konstrukteurs-Titel für Suzuki zu holen. Ich bin voller Power», kündigte Rins an.

Gar einige Experten gehen davon aus, dass das «Autodromo Internacional do Algarve» mit seinen Bergauf- und Bergab-Passagen bestens zur GSX-RR passen könnte. «Ich glaube, dass es eine gute Strecke für uns ist», bestätigte Rins. «Als Guintoli gefahren ist, war ich mit meinem Straßenmotorrad hier – und ich habe ihn viel lächeln sehen. Das bedeutet, dass es für uns eine gute Strecke sein kann», schmunzelte der 24-jährige Spanier. «Wir haben in diesem Jahr einen großen Schritt nach vorne gemacht. Vielleicht lächeln wir deshalb so viel.»

Die Suzuki-Truppe hat auch guten Grund dazu, denn Joan Mir fixierte am Sonntag den ersten Titel in der «premier class» nach 20 Jahren. Der Team-Titel ist Suzuki Ecstar auch nicht mehr zu nehmen, in der Konstrukteurswertung liegt man gleichauf mit Ducati.



Allzu gerne würde Rins die Saison mit dem Vize-Titel perfekt machen: «Der zweite Platz wäre ein wahr gewordener Traum – für mich und das Team. Natürlich wollen aber noch zwei oder drei andere Fahrer diesen zweiten Platz – alles Yamaha. Ich glaube, dass alle drei stark sind. Die Yamaha sind vor allem im Qualifying gut. Morbidelli hat im letzten Rennen einen großartigen Job gemacht, auch in Aragón. Mal sehen, wir geben sicher 100 Prozent. Ich werde versuchen, es wie ein normales Wochenende anzugehen. Wir wissen, dass viel auf dem Spiel steht und es viel zu tun gibt. Ich will aber versuchen frei zu fahren, ohne Druck.»

Gefeiert wurde übrigens schon am Mittwochabend: «Gestern gab es ein Dinner mit Joan und dem ganzen Team. Es war schön», verriet Rins. Und auf das Thema Stallorder angesprochen, ergänzte er: «Wir hatten beim Essen auch ein Gespräch mit Joan und Davide. Joan meinte, wenn er etwas tun könne, um mir zu helfen, wird er es auch tun. Das schätze ich sehr, ich danke ihm, denn er ist am Ende ein Gegner. Er will mich schlagen – und ich will ihn schlagen.»



Nicht nur deshalb ist der dreifache MotoGP-Rennsieger dankbar für seinen starken Teamkollegen: «Er war super schnell – und ich habe es auch versucht. Denn der erste, den du schlagen willst, ist dein Teamkollege. In den schlechten Momenten, die ich hatte, habe ich auf ihn geschaut und mir gedacht: Joan macht einen guten Job, ich muss das auch tun.»

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125. 6. Dovizioso 125. 7. Pol Espargaró 122. 8. Miller 112. 9. Nakagami 105. 10. Oliveira 100. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 62. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 34. 18. Crutchlow 29. 19. Lecuona 27. 20. Bradl 18. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 201 Punkte. 2. Ducati 201. 3. Yamaha 188. 4. KTM 175. 5. Honda 133. 6. Aprilia 43.

Team-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 309 Punkte (Weltmeister). 2. Petronas Yamaha SRT 230. 3. Red Bull KTM Factory Racing 209. 4. Ducati Team 203. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 169. 6. Pramac Racing 163. 7. LCR Honda 134. 8. Red Bull KTM Tech3 127. 9. Repsol Honda Team 85. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 46.