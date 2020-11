Jack Miller (Ducati/9.): «Das ärgert mich ein wenig»

Beinahe hätte Jack Miller sich die Bestzeit im ersten Freien Training in Portimao geschnappt. Allerdings überfuhr er die Streckenbegrenzung. Das ist zwar halb so wild, ärgert den Australier aber. Im FP2 wurde er Neunter.

Jack Miller ist es am Freitagvormittag so ergangen wie vielen Formel 1-Piloten vor knapp einem Monat. Damals wurden 120 Runden gestrichen, weil die Fahrer die Streckenbegrenzung missachtet hatten. Miller war am Morgen viel schneller unterwegs als seine MotoGP-Konkurrenten, allerdings verlor seine 1:39,6-min seine Gültigkeit. «Ich bin an einer Stelle offenbar zu weit rausgekommen. Es ärgert mich ein wenig. Ich war schneller als jeder andere Fahrer da draußen.»

In der kombinierten Zeitenliste belegte Miller dann den neunten Platz nach zwei Trainingseinheiten. «Es macht eine Menge Spaß, aber der Wind hat uns Mittags Probleme bereitet. Es war schwieriger, die Richtung zu wechseln - besonders beim Umlegen von Kurve 8 auf Kurve 9», stellte Miller fest.

Dennoch freute er sich über die Steigerung. «Ich komme immer besser zurecht. Es gibt einige anspruchsvolle Stellen. Zum Beispiel die erste Kurve. Da muss man schon den Bremspunkt treffen, um die Linie zu halten», meint Miller.

Bleibt noch die Reifen-Frage. Michelin stellte den Fahrern nicht nur jeweils zwei Vorder- und Hinterreifen mehr zur Verfügung, sondern auch insgesamt vier Mischungen. Die schnelle Zeit am Morgen hatte Miller mit dem Medium-Reifen gefahren. Er sagt: «Ich bevorzuge einen gebrauchten harten Vorderreifen. Hinten sind wir uns noch nicht sicher. Ich glaube, dass der Hinterreifen nicht durchhalten wird. Der harte Reifen scheint in Ordnung zu sein. Das wird eine harte Entscheidung, denn die Reifen fühlen sich fantastisch an.»

Der WM-Achte stand in dieser Saison bereits zwei Mal auf dem zweiten Siegertreppchen. Mit einem Sieg am Sonntag könnte er der zehnte GP-Sieger in dieser Saison sein, allerdings haben er und seine Pramac-Truppe bis dahin noch gehörig Arbeit vor sich.

Ergebnisse MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Portimão

1. Zarco, Ducati, 1:39,417 min

2. Vinales, Yamaha, + 0,119 sec

3. A. Espargaró, Aprilia, + 0,228

4. Quartararo, Yamaha, + 0,275

5. Binder, KTM, + 0, 280

6. Mir, Suzuki, + 0,315

7. Dovizioso, Ducati, + 0,324

8. P. Espargaró, KTM, + 0,366

9. Miller, Ducati, + 0,403

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,471

11. Bradl, Honda, + 0,492

12. Nakagami, Honda, + 0,522

13. Oliveira, KTM, + 0,529

14. Crutchlow, Honda, + 0,549

15. Bagnaia, Ducati, + 0,560

16. Savadori, Aprilia, + 0,668

17. Rins, Suzuki, + 0,796

18. Márquez, Honda, + 0,921

19. Petrucci, Ducati, + 1,190

20. Rabat, Ducati, + 1,839

21. Rossi, Yamaha, + 1,862

22. Kallio, KTM, + 2,409

Ergebnisse MotoGP FP1, Portimão:

1. Oliveira, KTM, 1:40,122 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,040 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,114

4. Savadori, Aprilia, + 0,175

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,558

6. Crutchlow, Honda, + 0,573

7. Mir, Suzuki, + 0,734

8. Quartararo, Yamaha, + 0,755

9. Nakagami, Honda, + 0,756

10. Bradl, Honda, + 0,798

11. Rins, Suzuki, + 0,838

12. Dovizioso, Ducati, + 0,839

13. Morbidelli, Yamaha, + 1,045

14. Zarco, Ducati, + 1,059

15. Alex Márquez, + 1,106

16. Miller, Ducati, + 1,149

17. Bagnaia, Ducati, + 1,311

18. Petrucci, Ducati, + 1,806

19. Rossi, Yamaha, + 1,824

20. Binder, KTM, + 1,960

21. Rabat, Ducati, + 3,032

22. Kallio, KTM, + 3,788

Zum Vergleich Portimão-Test, 7. und 8. Oktober 2020:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:40,170 min.

2. Michele Pirro, Ducati, 1:40,435

3. Stefan Bradl, Honda, 1:40,833

4. Bradley Smith, Aprilia, 1:41,112

5. Sylvain Guintoli, Suzuki, 1:41,153

6. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:41,483

7. Dani Pedrosa, KTM, 1:41,627

8. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:43,163

9. Maverick Viñales, Yamaha, 1:43,699*

10. Miguel Oliveira, KTM, 1:44,700*

11. Brad Binder, KTM, 1:44,820*



* auf Superbike-Maschinen