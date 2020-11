Alex Márquez (Honda/16.): Es gab keinen Windschatten

Alex Márquez in Portimão: Das Quali hat er vermasselt

Repsol-Honda-Werkspilot Alex Márquez fand im Qualifying in Portugal keinen Windschgatten und fährt aus der 6. Reihe los.

Moto2-Weltmeister Alex Márquez startet im letzten Rennen seiner ersten MotoGP-Saison «Autódromo Internacional do Algarve» vom 16. Platz. «Es war ein schwieriges Qualifying. Zuerst lief es gut, aber ich habe dann versucht, im Windschatten eines Gegners zu fahren, aber da war niemand. Ich wollte nachher in der letzten Runde noch einmal pushen, aber ich hatte einen langsamen Fahrer vor mir», erklärte der Repsol Honda-Werkspilot auf dem Autódromo Internacional do Algarve.

«Im FP4 hatte ich einen guten Rhythmus, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, mit welchen Reifen ich im Rennen starten werde, auch wenn ich schon eine Idee habe», meinte Márquez. «Ich denke, dass alle mit den harten oder extra-harten Reifen fahren werden. Im Training haben einige auch für die Zeitenjagd den Medium-Reifen montiert, aber im Rennen wird der nicht funktionieren. Der Unterschied zwischen den symmetrischen und den asymmetrischen Reifen ist nicht groß, aber die linke Seite ist bei den harten Reifen lebendiger. Wir werden im Warm-up einmal mit dem Medium-Front fahren, wegen des Winds, aber vielleicht auch nochmals den harten Vorderreifen probieren. Es wird eine schwierige Wahl.»

Im Großen und Ganzen rechnet der MotoGP-Rookie allerdings im 25-Runden- Reifen nicht mit Reifenproblemen. «Die Mischungen werden konstant sein, aber es wird einiges an Spinning geben. Vielmehr müssen wir darauf achten, dass wir die Reifen durch die hohe Beanspruchung nicht überhitzen.»

Übrigens: Heute Mittag wird Alex seinen Nachfolger als Moto2-Weltmeister kennen.

Ergebnis MotoGP, Q2, Portimão, 21.11.

1. Oliveira, KTM, 1:38,892 min

2. Morbidelli, Yamaha, 1:38,936

3. Miller, Ducati, 1:39,038

4. Crutchlow, Honda, 1:39,156

5. Quartararo, Yamaha, 1:39,199

6. Bradl, Honda, 1:39,204

7. Zarco, Ducati, 1:39,238

8. Viñales, Yamaha, 1:39,260

9. Pol Espargaró, KTM, 1:39,284

10. Rins, Suzuki, 1:39,467

11. Nakagami, Honda, 1:39,531

12. Dovizioso, Ducati, 1:39,587



Die weitere Startaufstellung:

13. Binder, KTM, 1:39,390 min

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,762

15. Bagnaia, Ducati, 1:40,019

16. Alex Márquez, Honda, 1:40,049

17. Rossi, Yamaha, 1:40,058

18. Petrucci, Ducati, 1:40,091

19. Savadori, Aprilia, 1:40,174

20. Mir, Suzuki, 1:40,290

21. Rabat, Ducati, 1:40,427

22. Kallio, KTM, 1:41,753

Stand Fahrer-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Mir, 171 Punkte (Weltmeister). 2. Morbidelli 142. 3. Rins 138. 4. Viñales 127. 5. Quartararo 125. 6. Dovizioso 125. 7. Pol Espargaró 122. 8. Miller 112. 9. Nakagami 105. 10. Oliveira 100. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 62. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 34. 18. Crutchlow 29. 19. Lecuona 27. 20. Bradl 18. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Suzuki, 201 Punkte. 2. Ducati 201. 3. Yamaha 188. 4. KTM 175. 5. Honda 133. 6. Aprilia 43.

Team-WM nach 13 von 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar, 309 Punkte (Weltmeister). 2. Petronas Yamaha SRT 230. 3. Red Bull KTM Factory Racing 209. 4. Ducati Team 203. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 169. 6. Pramac Racing 163. 7. LCR Honda 134. 8. Red Bull KTM Tech3 127. 9. Repsol Honda Team 85. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 46.