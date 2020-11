Seltsame Strategie: Aprilia-Duell um zweiten Platz

Statt den schnellstmöglichen Fahrer für die MotoGP-WM 2021 an die Seite von Aleix Espargaro zu verpflichten, wurstelt Aprilia weiter mit seinen Testfahrern vor sich hin.

Einige Namen standen die letzten Wochen für das Aprilia-Werksteam 2021 zur Diskussion: Von den schnellen Moto2-Piloten Marco Bezzecchi, Joe Roberts und Fabio Di Giannantonio bis hin zum 32-fachen Superbike-WM-Laufsieger und WM-Dritten dieses Jahres, Chaz Davies.



Doch Aleix Espargaro, der seinen Vertrag bis Ende 2022 verlängert hat, bekommt einen der bisherigen Testfahrer als Teamkollege: Entweder Lorenzo Savadori oder Bradley Smith.



Der ursprüngliche Stammpilot Andrea Iannone wurde vom Motorrad-Weltverband FIM wegen Doping für vier Jahre gesperrt.

Während Espargaro (WM-17./42 Punkte) bei den letzten beiden Rennen in Portimao und Valencia als Achter und Neunter für die besten Saisonergebnisse sorgte, holte Smith dieses Jahr nur zwölf Punkte – und Savadori null.



Trotzdem steht Savadori in der vorläufigen Startliste für die MotoGP-WM 2021. Der Italiener kam dieses Jahr in den letzten drei Rennen nur deshalb zum Einsatz, weil Smith seine Kritik an der Aprilia RS-GP etwas zu deutlich nach außen trug.

Aprilia begründet die Wahl von Savadori und Smith mit der Kontinuität, die sie dem Projekt bringen.



«Es ist kein Geheimnis, dass wir drei jungen Fahrern ein Angebot machten», so Aprilia-Rennchef Massimo Rivola. «Wir hatten das Gefühl, dass unser Projekt für junge Fahrer interessant sein könnte. Aber sie fühlen sich nicht bereit für den Wechsel. Und außerdem bevorzugen es ihre Teams, die sie für 2021 verpflichtet haben, sie zu behalten. Wir respektieren ihre Entscheidung. Wir bevorzugen es, mit unseren Fahrern weiterzumachen, statt eine unsichere Lösung zu wählen, von welcher wir nicht überzeugt sind. Lorenzo hat in seinen drei Rennen signifikante Fortschritte erzielt und wir wissen, dass wir auf Bradleys Professionalität und Erfahrung zählen können. Offensichtlich wird Aleix unser Topfahrer sein. Wer die Rolle des zweiten Piloten und die des Testfahrers einnimmt, entscheiden wir nach den Wintertests.»

Vorläufige Startliste MotoGP-WM 2021:



Repsol Honda Team

Marc Márquez, Pol Espargaró



Ducati Team

Jack Miller, Pecco Bagnaia



Monster Energy Yamaha MotoGP

Maverick Viñales, Fabio Quartararo



Team Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Lorenzo Savadori oder Bradley Smith



Pramac Racing

Jorge Martin, Johann Zarco



Esponsorama Racing

Luca Marini, Enea Bastianini



Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Franco Morbidelli



LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami



Tech3 KTM Factory Racing

Danilo Petrucci, Iker Lecuona