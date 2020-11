Aleix Espargaró (Aprilia): «Ich mag Joe Roberts!»

Aprilia-MotoGP-Star Aleix Espargaró sprach am Freitag in Portimão offen über die Besetzung des Platzes an seiner Seite für die Saison 2021.

Der Spanier Aleix Espargaró (31) wetzte mit seiner Aprilia beim MotoGP-Finale im «Autodromo Internacional do Algarve» in Portimão am Freitag sensationell auf Platz 3, im Rennen landetete er hinter seinem Aprilia-Vorgänger Stefan Bradl auf Platz 8. Danach war der Katalane wieder einmal recht gesprächig.

Auch die Besetzung des zweiten Platzes für 2021 an seiner Seite war ebenfalls ein Thema: «Ich gebe unserem Boss Massimo Rivola keine Ratschläge, er hat Erfahrung und ist in seinem Job viel besser als ich. Ich kann ihm nur sagen, nimm den stärksten Fahrer, der zu bekommen ist. Wir sprechen viel und sind alle involviert.»

Espargaró, der für 2021 gerne Andrea Dovizioso (34) als Teamkollegen gehabt hätte, unterstreicht: «Ich habe oft gesagt, ich will den stärksten Fahrer an meiner Seite. Ich will nicht immer der schnellste Aprilia-Fahrer sein. Alle sagen, ich bin der schnellste Aprilia-Fahrer der letzten fünf Jahre. Aber das will ich gar nicht. Ich will um die Top-5 kämpfen in der MotoGP-WM. Wenn mein Teamkollege mal stärker ist, wird er mich mehr pushen. Aber die Lage ist jetzt nicht einfach, es gibt keinen Fahrer mit Erfahrung. Es wird also nicht einfach für nächstes Jahr.»

Zum US-Amerikaner Joe Roberts aus der Moto2-WM, der als Kandidat gehandelt wird, fällt Espargaró einiges ein: «Ich mag ihn, und es gefällt mir, wie er sich verbessert hat. Ich war in Katar im Paddock und habe die Rennen gesehen. Er hat mich beeindruckt, er war sehr stark. Joe hat jetzt viel Erfahrung. Es sieht so aus, als würde er sich weiter steigern.»

Und dann weiter: «Joe gefällt mir, er hat auch keine Angst. Er geht voll ran und riskiert auch mal einen Sturz. Er muss sicher noch viel lernen, aber er ist sicher eine gute Option für die Zukunft. Einen Amerikaner in der MotoGP zu haben, ist immer gut.»

