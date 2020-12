Fabio Quartararo erweitert seine Formel-1-Sammlung

Der dreifache MotoGP-Saisonsieger und bekennende Formel-1-Fan Fabio Quartararo holte sich mit dem Helm von Daniel Ricciardo ein weiteres Schmuckstück nach Hause.

Ein Besuch bei einem Formel-1-GP ging sich für Fabio Quartararo in der Corona-Saison nicht aus, trotzdem kam es nun zum Helmtausch mit Daniel Ricciardo – «einem guten Freund und einer Legende», wie der zukünftige Yamaha-Werksfahrer auf seinen Social-Media-Kanälen betonte. Dazu trug der MotoGP-Star sogar einen Fan-Hoodie.

Der Kopfschutz des Renault-Piloten, der 2021 zu McLaren wechselt, ist bei Quartararo in bester Gesellschafft. Denn der 21-jährige Franzose, der in Andorra lebt, bewahrt zu Hause bereits die Helme von Lewis Hamilton und Charles Leclerc auf.



Dem Ferrari-Star stattete «El Diablo» im Vorjahr beim F1-Saisonfinale in Abu Dhabi einen Besuch ab. Den inzwischen siebenfachen Weltmeister hatte der gemeinsame Sponsor Petronas schon zum MotoGP-Saisonauftakt 2019 nach Katar eingeladen. In der Box unterhielten sich die Rennfahrer angeregt, ehe die Helme getauscht wurden.

Übrigens: Während Hamilton vor einem Jahr schon auf der M1 von Valentino Rossi Gas geben durfte, träumt Quartararo noch davon, eines Tages in einem Formel-1-Boliden zu sitzen: «Ich hoffe wirklich, dass ich einmal ein Formel-1-Auto testen darf.» Bis dahin arbeitet er zumindest weiter an seiner privaten Sammlung von F1-Exponaten.