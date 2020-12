Offiziell: Pedrosa und Kallio bleiben KTM-Testfahrer

Das intensive Testprogramm machte sich 2020 bezahlt, nun verlängerte KTM die Verträge mit Dani Pedrosa und Mika Kallio: Beide werden auch 2021 als MotoGP-Testfahrer für den österreichischen Hersteller agieren.

Der 38-jährige Mika Kallio ist schon seit fünf Jahren in die Entwicklung der RC16 involviert, die 2020 insgesamt 27 Top-10-Ergebnisse und drei MotoGP-Siege einfuhr (Brad Binder in Brünn, Miguel Oliveira beim Steiermark-GP und in Portimão).



Dani Pedrosa (35), der als aktiver Rennfahrer in 13 MotoGP-Jahren 44 Siege auf der Repsol-Honda feierte, bereichert das MotoGP-Projekt der Österreicher seit Ende 2018.

Beide unterzeichneten eine Vertragsverlängerung für 2021, wie am heutigen Mittwoch offiziell mitgeteilt wurde. «Es freut uns, dass wir hier Stabilität haben und das ganze Wissen, das wir in unserem aktuellen Testteam vereinen, so beibehalten können», erklärte Pit Beirer. «2020 konnten wir zeigen, wie schnell wir hinter den Kulissen für unser MotoGP-Programm arbeiten. Sowohl Mikas als auch Danis Input waren wichtig für die Fortschritte, die wir erzielt haben», betonte der KTM-Motorsportdirektor.

«KTM will sich unbedingt weiter verbessern und ich bin sehr glücklich, dass ich weiterhin mit ihnen arbeiten und ihren Fahrern auf dem Weg zu größeren Zielen helfen kann», ließ Pedrosa wissen. «Ich möchte Pit Beirer, Stefan Pierer und Red Bull für das Vertrauen danken, das sie in mich setzen.»

«Es ist großartig, dieses Projekt weiterzuführen. Fünf Jahre sind mit dieser Mannschaft schon vergangen und ich kann gar nicht glauben, wie die Zeit verfliegt», schwärmte Kallio, der beim Saisonfinale 2016 in Valencia das MotoGP-Debüt für KTM bestritt und zuletzt in Portimão Iker Lecuona ersetzte. «Es war eine Genugtuung zu sehen, wie sich das Motorrad entwickelt, und all diese Phasen zu durchlaufen, die uns bis zu diesem Punkt gebracht haben. Ich glaube, wir haben nun, was es braucht, um an der Spitze zu kämpfen.»



«Vor allem 2020 war großartig mit den Siegen und Podestplätzen. Es ist schön zu sehen, dass sich die harte Arbeit und das Engagement aller Beteiligten bezahlt macht», ergänzte der Finne. «Elf Jahre meiner Karriere habe ich mit KTM zusammengearbeitet, das ist die Hälfte meiner Zeit im Rennsport. KTM ist meine zweite Familie und ich bin stolz und sehe es als Privileg, dass ich weiterhin mit diesem Unternehmen arbeiten werde.»