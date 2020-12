Rossi & Morbidelli: Petronas träumt vom Doppelpodium

Valentino Rossi wird bei Petronas Yamaha SRT Teamkollege von Vizeweltmeister Franco Morbidelli: Razlan Razali und Johan Stigefelt blicken mit großen Erwartungen auf die MotoGP-Saison 2021.

Die Ansprüche des Petronas Yamaha Sepang Racing Teams sind nach sechs MotoGP-Siegen in einer Saison – mehr als jeder andere Rennstall – dementsprechend hoch: «Wir wollen weiterhin gewinnen und zeigen, dass es nicht nur ein ‚Glücksjahr‘ für uns war. Wir wollen das Momentum beibehalten, die Siegesserie fortsetzen und weiter auf dem Podest stehen», stellte Team Principal Razlan Razali im Hinblick auf 2021 klar.

Dafür setzt das Yamaha-Kundenteam vor allem auf Vizeweltmeister Franco Morbidelli (26), der mit dem 41-jährigen Valentino Rossi seinen Mentor als Teamkollegen zur Seite gestellt bekam. «Ich bin zuversichtlich, dass Franky seine gute Form auch im nächsten Jahr halten wird und ich glaube, dass er 2021 einer der Titelanwärter sein kann. Keiner sollte ihn unterschätzen, weil er schon in dieser Saison gezeigt hat, dass er ein Anwärter war», betonte Razali.

Mit Blick auf seinen Neuzugang, einen neunfachen Weltmeister und 115-fachen GP-Sieger, ergänzte der Malaysier: «Valentino Rossi wird eine ganz andere Atmosphäre vorfinden, weil wir eine richtige Familie und ein Team über alle drei Klassen hinweg sind – wir unterstützen uns gegenseitig voll. Ich hoffe, dass wir viel von ihm lernen. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass auch er Dinge von uns lernen kann. Das nächste Jahr wird sicher aufregend.»

Teamdirektor Johan Stigefelt will in der MotoGP-Klasse nichts weniger als Podestplätze sehen. «Und ich hoffe, dass wir Franky helfen können, noch besser zu sein», ergänzte er selbstbewusst.

Dazu kommt: «Valentino an Bord zu haben, wird ein großartiges Gefühl – ein anderes Gefühl, weil er von einem Werksteam kommt. Es ist lange her, dass er zuletzt für ein Kundenteam gefahren ist. Wir werden ihn also unterstützen und hoffen, dass er sich bei uns wohl fühlt. Ich glaube, wenn uns das gelingt, wird er sehr schnell sein», hofft Stigefelt.

Nur dann kann der Wunsch des Schweden für 2021 auch in Erfüllung gehen: «Wir haben in diesem Jahr schon so viele Dinge erreicht in der MotoGP: Wir haben Rennen gewonnen, wir hatten Pole-Positions und Podestplätze. Was ich wirklich gerne sehen würde, sind beide Fahrer gemeinsam auf dem Podium – ein 1-2-Ergebnis wäre großartig.»

Alle MotoGP-Sieger 2020

Jerez-1: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Jerez-2: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Brünn: Brad Binder (Red Bull KTM)

Spielberg-1: Andrea Dovizioso (Ducati Team)

Spielberg-2: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3)

Misano-1: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Misano-2: Maverick Viñales (Monster Yamaha)

Catalunya: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Le Mans: Danilo Petrucci (Ducati Team)

Aragón-1: Alex Rins (Suzuki Ecstar)

Aragón-2: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Valencia-1: Joan Mir (Suzuki Ecstar)

Valencia-2: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Portimão: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3)