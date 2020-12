Two Wheels for Life: Chance auf besonderen GP-Besuch

Noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für einen eingefleischten MotoGP-Fan? Petronas SRT verlost zu Gunsten von «Two Wheels for Life» ein unvergessliches Ergebnis.

«Two Wheels for Life» ist die offizielle MotoGP-Stiftung, die seit 1989 auf Motorrädern in Afrika unterwegs ist, um den Bedürftigen auch in entlegenen Orten Hilfe und Hoffnung zu bringen. Der traditionelle «Day of Champions» fiel in der Corona-Saison 2020 aus, daher wurde im Paddock nach anderen Wegen gesucht, um den Spendentopf zu füllen.

So entstand die Idee von Two Wheels for Life und dem Petronas Sepang Racing Team, ein ultimatives Fan-Wochenende für die Saison 2021 zu verlosen: Jeder, der bis zum 1. Januar 2021 mindestens 5 Pfund spendet, hat die Chance auf ein exklusives Paket für einen Grand Prix nach Wahl – inklusive Flug und Hotelaufenthalt sowie zwei Pässen für das Fahrerlager, Zugang zur Startaufstellung am Renntag, Verpflegung in der Hospitality, Boxen-Tour und Treffen mit den Petronas-Fahrern.

Übrigens: Bis 3. Januar 2021 läuft auch noch die Weihnachtsauktion «MotoGP Stars Holiday Auction», bei der signierte Erinnerungsstücke der GP-Stars zu Gunsten von Two Wheels for Life unter den Hammer kommen.