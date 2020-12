Enea Bastianini: Startnummer 23 zum 23. Geburtstag

MotoGP-Rookie Enea Bastianini (Ducati) musste für sein Debüt in der Königsklasse auf eine andere Startnummer ausweichen, weil die #33 bereits von Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder beansprucht wird.

Mit Enea Bastianini, Luca Marini und Jorge Martin steigen 2021 drei Fahrer aus der Moto2-WM in die höchste Klasse der Motorrad-WM auf. Nur Rossi-Halbbruder Marini wird auch im nächsten Jahr mit seiner gewohnte Startnummer 10 ausrücken, die schon bei der Enthüllung des neuen Sky-VR46-Designs auf seiner Ducati klebte.



Pramac-Ducati-Neuzugang Jorge Martin, Moto3-Weltmeister von 2018, muss dagegen von der #88 auf die #89 ausweichen, weil seine bisherige Startnummer bereits vom zweifachen MotoGP-Sieger Miguel Oliveira besetzt wird. Denn es gilt: Wer die älteren Rechte in der jeweiligen Kategorie hat, darf seine Startnummer behalten.

Ähnlich ergeht es Marinis Esponsorama-Teamkollegen Bastianiani. Dabei verbindet der Italiener eine schöne Geschichte mit der #33: Weil er im zarten Alter von drei Jahren und drei Monaten zum ersten Mal auf einem Motorrad saß, trat die «Bestia» stets mit dieser Startnummer an. In der MotoGP-Klasse ist die allerdings seit 2020 nicht mehr verfügbar, weil Brad Binder seinerseits auf die #41 verzichten musste, die traditionell von Aleix Espargaró beansprucht wird. Der Südafrikaner wählte dann die #33, weil sie an seine Initialen BB erinnert.



Bastianini feiert am heutigen Mittwoch Geburtstag: «Jetzt sind es 23 Jahre, wie die Nummer, die ich im nächsten Jahr auf meinem Motorrad haben werde», schrieb er auf seiner Facebook-Seite. So wird der Moto2-Weltmeister sein MotoGP-Debüt im Alter von 23 Jahren passenderweise mit der Startnummer 23 geben.

Das MotoGP-Startfeld 2021