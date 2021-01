Neujahrswünsche 2021: Marc Márquez im Rennleder

So startete Marc Márquez in das Jahr 2021

Der erste Wunsch von Repsol-Honda-Star Marc Márquez ging schon in Erfüllung, Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo formuliert einen ehrgeizigen Neujahrsvorsatz und KTM-Ass Miguel Oliveira zeigt sich in den neuen Farben.

Nach der ersten Videobotschaft von Valentino Rossi in Petronas-Farben meldete sich im Yamaha-Lager auch sein Nachfolger Fabio Quartararo mit Neujahrsgrüßen aus dem heimischen Wohnzimmer: «Zum ersten Mal spreche ich als Yamaha-Werksfahrer zu euch. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile auf diesen Moment gewartet und ich freue mich so auf die neue Saison mit dem Monster Energy Yamaha MotoGP Team», betonte der 21-jährige Franzose.



Nach dem enttäuschenden achten WM-Rang gibt sich der dreifache Saisonsieger von 2020 voll motiviert: «Mein Vorsatz für 2021 ist, um die WM zu kämpfen und zu versuchen Yamaha an die Spitze zu bringen. Ich werde mein Bestes versuchen, um es dorthin zu schaffen», versichert «El Diablo».

Miguel Oliveira postete unter dem Motto «Hallo 2021» stolz die ersten Bilder von ihm auf der RC16 in den Farben des Red Bull KTM Factory Teams, nachdem er seine ersten beiden MotoGP-Siege in Spielberg und Portimão noch für Tech3 eingefahren hatte.

Der verletzte Marc Márquez präsentierte sich pünktlich zum Jahreswechsel kämpferisch. Zu Silvester verbrannte er symbolisch noch das Jahr 2020 («Wir hatten genug»). Die Neujahrswünsche überbrachte er seinen Fans auf den sozialen Netzwerken dann im Rennanzug. Den rechten Arm trägt er fast einen Monat nach der dritten OP seit dem verheerenden Jerez-Crash zwar immer noch in einer Schlinge, der Oberarm wird weiterhin von der Carbon-Prothese geschützt. Aber schon sein Bruder Alex ließ zu Weihnachten durchklingen, dass der achtfache Weltmeister mental die richtige Einstellung an den Tag lege und auf einem guten Weg sei. Die Genesungszeit bezifferte er allerding mit mindestens drei Monaten.



Wann Marc Márquez wieder auf der RC213V sitzen wird, steht noch nicht fest. So lange wollte der 27-jährige Spanier aber nicht mehr warten: «Der erste Wunsch für 2021 hat sich schon erfüllt, die Lederkombi zu tragen – auch wenn es zu Hause ist», war der Repsol-Honda-Star zum Start ins neue Jahr zu Scherzen aufgelegt. Dazu posierte er in seinem Haus in Cervera im Rennleder und mit dem neu designten Helm in der Hand.