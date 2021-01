Erstes Bild: Pol Espargaró als Repsol-Honda-Pilot

Pol Espargaró (29) im neuen Look

Bis zum MotoGP-Auftakt 2021 müssen sich die Fans an etliche Wechsel gewöhnen. Die Stars und Teams verlieren keine Zeit, um die neuen Farben in Szene zu setzen – das gilt auch für Repsol-Honda-Neuzugang Pol Espargaró.

Nach vier Jahren, sechs Podestplätzen, zwei Pole-Positions und WM-Rang 5 als Draufgabe verabschiedete sich Pol Espargaró vom Red Bull-KTM-Werksteam. Kurz vor dem Jahreswechsel schickte der Spanier noch ein letztes Dankeschön an den österreichischen Hersteller, als er seinen letzten KTM-Post mit den Worten umschrieb: «Was für eine Gruppe unglaublicher Leute… Danke, es war großartig!»

Nun tauchte auf den sozialen Netzwerken auch schon das erste Bild von Pol Espargaró als Honda-Werksfahrer auf: In seiner Wahlheimat Andorra bekam der 29-Jährige bereits Besuch von seinem neuen Arbeitgeber und «Box Repsol» postete auch gleich einen ersten Schnappschuss vom ersten Shooting in den Repsol-Honda-Farben: «Wir haben einen neuen Kerl in der Repsol-Honda-Box. Herzlich Willkommen Pol Espargaró! Wir wünschen dir ein erfolgreiches 2021!»

Übrigens: Beim Jüngeren der Espargaró-Brüder ist das Motorrad 2021 nicht die einzige Veränderung – er wechselt auch Helmmarke. «Neue Abenteuer und ein neues Kapitel in meinem Leben bringen Veränderungen mit sich», verkündete Pol ebenfalls über seine Social-Media-Kanäle. Denn nach zehn Jahren wird er künftig nicht mehr von AGV, sondern HJC ausgerüstet.

