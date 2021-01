Sepang-Test: Das Protokoll wird weiter verschärft

PCR-Test beim Abflug und dann bei der Ankunft in Kuala Lumpur – das sehen die Vorschriften für den Sepang-Test im Februar vor.

Aller Voraussicht nach wird der erste MotoGP-Wintertest im Februar auf dem Sepang International Circuit plangemäß stattfinden, obwohl viele Länder in Asien soeben von der dritten Welle der Corona-Pandemie heimgesucht werden und auch Japan als Heimat von drei MotoGP-Werksteams stark betroffen ist. Aber nach heutigem Wissensstand wird der MotoGP-Tross in wenigen Wochen nach Malaysia aufbrechen. Der Shake-down-Test, zu dem nur die Testfahrer und die Piloten des Concession-Teams Aprilia zugelassen sind, ist für 14. bis 16. Februar geplant, der IRTA-Test mit allen Stammfahrern von 19. bis 21. Februar.

Cal Crutchlow wird dann als Yamaha-Testfahrer debütieren, und bei Aprilia Racing müssen sich Bradley Smith und Lorenzo Savadori in einer teaminternen Ausscheidung für den zweiten Platz im Werksteam neben Aleix Espargaró empfehlen. Auch die Ergebnisse des Katar-Tests werden noch berücksichtigt.

Aber wenn sich die MotoGP-Asse erstmals seit Katar im Februar 2020 außerhalb von Europa zu einem Wettbewerb treffen, werden strengere Gesundheitsvorschriften gelten als in der GP-Saison 2020 gelten.

Das aus dem Vorjahr bekannte «closed doors protocol» wird noch einmal verschärft und erinnert stark an die aus der Formel 1 im Mittleren Osten und von der Dakar-Rallye in Saudi-Arabien bekannten Vorschriften.

Jedes Teammitglied muss vor dem Abflug einen negativen PCR-Test vorlegen. Dann wird unmittelbar nach der Ankunft auf dem Kuala Lumpur International Airport (KLIA) noch einmal ein PCR-Test gemacht. Bis zum Vorliegen eines negativen Ergebnisses müssen sich alle Teammitglieder und Fahrer im beliebten «SAMA SAMA» Hotel direkt am Flughafen in Quarantäne begeben.

Danach müssen die Teams in einer «bubble» bleiben. Alle Teams sind verpflichtet, ihr Quartier im SAMA-SAMA-Hotel aufzuschlagen, sie werden dann mit Shuttle-Bussen an die rund 5 km entfernte Rennstrecke gebracht. Niemand darf aus dieser «Blase» ausbrechen. Alle Teammitglieder dürfen nur den kürzesten Weg vom Hotel ins Fahrerlager nehmen, Restaurantbesuche, Einkaufstrips und so weiter werden strikt untersagt.

Bei der Dakar-Rallye dürfen die Mechaniker und Teammitglieder nicht einmal in einem Hotel nächtigen; die Mehrheit des Dakar-Trosses muss in Zelten schlafen. Nur den Werksfahrern stehen persönliche Motorhomes zur Verfügung. Und wer in einem Hotel schläft, darf sich den Teams und der Blase nicht nähern.

«In der MotoGP ist das einfacher als bei der Dakar oder bei einem Radrennen, weil wir uns in unserem Sport nicht von A nach B bewegen, sondern im Paddock beziehungsweise auf dem Rennstrecken-Areal bleiben», hält ein Teammanager fest.

Die geplanten Pre-Season-Tests:

MotoGP-Klasse

Shakedown-Test in Sepang: 14. bis 16. Februar

Sepang-Test: 19. bis 21. Februar

Katar-Test: 10. bis 12. März

Moto2- und Moto3-Klasse

Jerez-Test: 16. bis 18. März