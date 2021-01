Aleix Espargaró (Aprilia): Ehrgeiziges Ziel für 2021

2021 ist Aleix Espargaró mit seinen 31 Jahren der zweitälteste Fahrer im MotoGP-Feld. Die Aprilia-Speerspitze verrät, welche Fahrer ihn im Laufe seiner Karriere am meisten beeindruckt haben.

Aleix Espargaró nutzte die Feiertage nicht nur zum Training, er beantwortet auf Instagram auch ausgewählte Fragen seiner Fans. Pünktlich zum Start ins neue Jahr gab er dabei unter anderem eine Zielsetzung für die MotoGP-Saison 2021 aus: «Aprilia in die Top-6 der MotoGP-Gesamtwertung zu bringen.»



Ein ehrgeiziges Unterfangen, denn trotz der überarbeiteten RS-GP reichtes es für die Aprilia-Speerspitze 2020 nur zu WM-Rang 17. Der Ältere der Espargaró-Brüder wird aber nicht müde zu betonten, dass er in der abgelaufenen Saison eigentlich das beste Motorrad hatte, das er je gefahren sei.

Besonders beeindruckend war für den inzwischen 31-Jährigen aus Granollers aber ein anderes Bike: «Als ich 18 Jahre alt war, hat mich Pramac Ducati angerufen, um einen Fahrer für den GP in Amerika zu ersetzen. Das war das erste Mal, dass ich auf ein MotoGP-Bike gestiegen bin – und es war brutal», erinnerte sich Aleix an sein MotoGP-Debüt beim Indianapolis-GP 2009, als er den Platz von Mika Kallio einnahm, der seinerseits den pausierenden Casey Stoner im Ducati-Werksteam ersetzte.

Sein WM-Debüt gab Aleix Espargaró übrigens schon beim Valencia-GP 2004 in der Klasse 125 ccm. Inzwischen ist er der zweitälteste Pilot im MotoGP-Feld nach Valentino Rossi, der am 16. Februar 42 Jahre alt wird. Welche Fahrer, auf die der in Andorra lebenden Spanier in seiner Karriere traf, sind aus seiner Sicht die mit dem größten Talent? «Márquez, Rossi, Stoner und Pedrosa», zählte er auf.



Zu seinem Verhältnis zum neunfachen Weltmeister Valentino Rossi verriet Aleix außerdem mit einem Augenzwinkern: «Wie könnte ich denn kein gutes Verhältnis zu meinem Kindheitsidol haben.»

WM-Endstand 2020 nach 14 Rennen:

1. Mir 171 Punkte. 2. Morbidelli 158. 3. Rins 139. 4. Dovizioso 135. 5. Pol Espargaró 135. 6. Viñales 132. 7. Miller 132. 8. Quartararo 127. 9. Oliveira 125. 10. Nakagami 116. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 77. 14. Alex Márquez 74. 15. Rossi 66. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 42. 18. Crutchlow 32. 19. Bradl 27. 20. Lecuona 27. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Endstand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 221 Punkte. 2. Yamaha 204. 3. Suzuki 202, 4. KTM 200. 5. Honda 144. 6. Aprilia 51.

Endstand Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar 310 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 248. 3. Red Bull KTM Factory Racing 222. 4. Ducati Team 213. 5. Pramac Racing 163. 6. Monster Energy Yamaha MotoGP 178. 7. Red Bull KTM Tech3, 152. 8 LCR Honda 148. 9. Repsol Honda Team 101. 10. Esponsorama Racing 87. 11. Aprilia Racing Team Gresini 54.