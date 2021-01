Video: Pol Espargaró erstmals auf der Repsol-Honda

Einen ersten Schnappschuss in Repsol-Honda-Farben gab es bereits, nun ist Pol Espargaró auch erstmals auf der RC213V zu sehen: Sein neuer Arbeitgeber überraschte den Spanier in seiner Wahlheimat Andorra.

Als Pol Espargaró mit seinem Hund Eina von einer Trainingseinheit im winterlichen Andorra zurückkehrte, erwartete den neuen Repsol-Honda-Werksfahrer auf der heimischen Terrasse eine ganz besondere Überraschung: Die RC213V mit seiner Startnummer 44.

Der 29-jährige Spanier, 2020 noch auf KTM WM-Fünfter, traute seinen Augen kaum: «Ich heule gleich. Wow. Das hätte ich nie erwartet, das ist verrückt. Ich will sie für immer hier behalten», lachte er. «Ich habe so lange von diesen Farben geträumt, ich werde wahrscheinlich in diesen Klamotten schlafen und das Lachen eine Woche lang nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Ich werde mich immer an diesen Moment erinnern.»

«Ich habe viel Arbeit hineingesteckt, um dieses Bike mit dieser Nummer zu sehen», schwärmte Pol. Zu seinem neuen Arbeitsplatz im Honda-Werksteam sagte er: «Dieses Motorrad in diesen Farben war immer schon der ultimative Gegner für alle. Und es war unser Ziel.»

Weil die November-Tests in der Corona-Saison 2020 gestrichen wurden, muss sich der Honda-Neuzugang bis zu den ersten Testfahrten im Februar gedulden (nach aktuellem Stand von 19. bis 21. Februar in Sepang), ehe er mit seinem neuen Arbeitsgerät auch auf die Rennstrecken gehen darf.