Valentino Rossi: Bahrain-Abenteuer läuft trotz Corona

Valentino Rossi und Co. steigen wieder in den Kessel-Ferrari

MotoGP-Ikone Valentino Rossi wird am Wochenende mit Bruder Luca Marini und Kumpel Uccio Salucci in einem Ferrari-Rennwagen die 12h Gulf in Bahrain bestreiten.

Vor wenigen Tagen zeigte sich Valentino Rossi erstmals im Team-Look der Petronas-Yamaha-Truppe. Nun steht ein anderes Abenteuer vor der Tür. Der 41-jährige MotoGP-Held hat sich nämlich auf den Weg nach Bahrain gemacht. Auf dem Bahrain Circuit wird Rossi am 12 Stunden-Langstreckenrennen teilnehmen.

Der neunfache Motorrad-Weltmeister wird sich dabei seinen Ferrari 488 GT3 (V8 twin-turbo mit 3.9 Litern Hubraum und circa 600 PS) mit Hallbruder Luca Marini und Kumpel Alessio «Uccio» Salucci teilen. Zur Erinnerung: Bereits im Dezember 2019 war das Trio aus Tavullia stark unterwegs, sicherte sich damals in Abu Dhabi gesamt den dritten Rang und gewann die Kategorie der Pro-Am-Fahrzeuge.

In diesem Jahr findet das Rennen wegen der weltweiten Covid-19-Pandemie nicht in Abu Dhabi statt, sondern eben in Bahrain. Der Rennwagen für Rossi, Marini und Salucci wird wie schon 2019 von der renommierten Schweizer Kessel-Truppe vorbereitet. Das Rennen wird in zwei Teilen zu je sechs Stunden ausgetragen. In der Pause können Adaptionen an den Fahrzeugen durchgeführt werden.

Regulär soll das Langstreckenrennen dann wieder im Dezember in Abu Dhabi stattfinden, dann wird der Event zum zehnten Mal stattfinden. Die jetzige Veranstaltung in Bahrain läuft von 7. bis 9. Januar. Das Training beginnt in Bahrain für Rossi und Co. am Freitag ab 15 Uhr Ortszeit.