Valentino Rossi gibt am Wochenende im Ferrari Gas

MotoGP-Superstar Valentino Rossi startet wieder bei den 12h Gulf. Das ist ein Autorennen auf der Strecke in Bahrain. Er teilt sich das Steuer mit Alessio Salucci und Luca Marini. Die drei Italiener haben Siegchancen.

An diesem Wochenende heißt es für Valentino Rossi vier statt zwei Räder. «Il Dottore» tauscht seine MotoGP-Yamaha gegen einen Ferrari und fährt beim 12 Gulf-Rennen in Bahrain. Die 12h Gulf sind ein (tendenziell eher auf Breitensport ausgelegtes) Langstreckenrennen, welches bislang neunmal ausgetragen wurde. Normalerweise findet es auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi und jeweils im Dezember statt. Aufgrund der aktuell allgemein bekannten Situation erfolgte die Verlegung in den Januar und nach Bahrain.

Rossi hat bereits an der letzten Ausgabe der 12h Gulf teilgenommen und dabei sensationell den Klassensieg in der GT3 Pro-Am-Wertung eingefahren. Wie im Dezember 2019 teilt er sich das Cockpit auch diesmal wieder mit Freund Alessio Salucci und Halbbruder Luca Marini. Gleich bleibt auch das Fahrzeug. Das Trio bewegt einen Ferrari 488 GT3 (V8 twin-turbo mit 3.9 Litern Hubraum und circa 600 PS) unter der Nennung «Monster VR46 Kessel». Kessel bezieht sich auf das Einsatzteam Kessel Racing aus dem Tessin. Der Rennstall ist im GT3-Sport fest etabliert und hat weltweit einen ausgezeichneten Ruf.

Das Rennen ist diesmal jedoch auch in der Breite nicht wirklich gut besetzt. In einer vorläufigen Startliste finden sich lediglich zwölf Fahrzeuge. Diese teilen sich wiederum in vier Klassen auf. In Rossis GT3 Pro-Am-Wertung wurden noch fünf weitere Wagen eingeschrieben: Ein zusätzlicher Ferrari von Kessel Racing, ein Mercedes-AMG GT3 von RAM Racing, ein Bentley Continental GT3 vom Team Parker Racing, ein McLaren 720S GT3 von Inception Racing with Optimum und ein Porsche 911 GT3 R von Dinamic Motorsport.

In der GT3 Pro fahren zwei McLaren 720S GT3 von 2 Seas Motorsport und in der GT3 Am noch ein weiterer Ferrari von Kessel Racing. Komplettiert wird das Feld von drei langsameren GT4-Boliden. Alle Fahrzeuge bestreiten das 12h Rennen gemeinsam auf der Strecke. Jede der vier Kategorien macht aber auch ihren eigenen Klassensieger unter sich aus.

Los mit der Action geht es bereits am heutigen Donnerstagabend mit dem ersten freien Training. Auch am Freitagmittag gibt es nochmals freie Trainingszeit sowie ein dreigeteiltes Qualifying. Das 12h Rennen findet am Samstag statt und beginnt um 7.30 Uhr MEZ (9.30 Uhr Ortszeit). Das Rennen ist in zwei sechsstündige Abschnitte unterteilt und hat folglich eine zweistündige Mittagspause. Zieleinlauf ist gegen 21.30 Uhr MEZ.