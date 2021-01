Suzuki: Livio Suppo als Ersatz für Davide Brivio?

Der bisherige Suzuki-Teammanager Davide Brivio hinterlässt eine Lücke im Werksteam der Japaner. Als möglicher Nachfolger käme etwa Livio Suppo in Frage. Der frühere Ducati- und Honda-Teammanager vermisst die MotoGP.

Dass sich Davide Brivio nach dem WM-Erfolg von Suzuki Ecstar verabschiedet, um eine neue berufliche Herausforderung in der Formel 1 anzunehmen, war auch für die Verantwortlichen im Werksteam des japanischen Herstellers ein Schock, wie MotoGP-Projektleiter Shinichi Sahara betonte.

«Ehrlich gesagt war es eine schockierende Nachricht für uns, dass Davide das Suzuki Ecstar Team verlässt. Es fühlt sich an, als hätte mir jemand einen Teil von mir genommen, denn ich habe immer mit ihm diskutiert, wie wir das Team und die Motorräder weiterentwickeln können, und wir haben lange Zeit zusammengearbeitet», erklärte der Japaner in seinem Statement zu Brivios Abgang.

Und Sahara versprach, den besten Weg zu finden, um den Verlust auszugleichen. Bei der Suche nach einem Nachfolger bietet sich zunächst der Blick in die eigenen Reihen an, denn die Verantwortlichen bevorzugen einen Teammanager, der mit dem Unternehmen bereits vertraut ist. Doch bei Suzuki bietet sich kein offensichtlicher Kandidat an, der in die Fussstapfen von Brivio treten könnte.

Ein möglicher Nachfolger wäre indes der frühere Ducati- und Repsol-Honda-Teammanager Livio Suppo, der 2010 von Ducati zu Honda wechselte und mit Casey Stoner und später dann mit Marc Márquez mehrere Titelgewinne feierte. Der 56-jährige Italiener, der sich Ende 2017 entschied, die MotoGP zu verlassen, und seither als Berater für Thok E-Bikes wirkt, wäre einer WM-Rückkehr auch nicht abgeneigt, wie er gegenüber dem Kollegen von «Crash.net» verriet.

«Ich sollte darüber nachdenken... Die MotoGP war für viele Jahre mein Leben und manchmal vermisse ich sie», erklärte Suppo auf die Frage, ob er die neu verfügbare Rolle bei Suzuki in Betracht ziehen würde. «Mal sehen, ob Suzuki mich anrufen wird, in diesem Fall werde ich ihnen zuhören und dann werden wir sehen!»

Alle MotoGP-Sieger 2020

Jerez-1: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Jerez-2: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Brünn: Brad Binder (Red Bull KTM)

Spielberg-1: Andrea Dovizioso (Ducati Team)

Spielberg-2: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3)

Misano-1: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Misano-2: Maverick Viñales (Monster Yamaha)

Catalunya: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Le Mans: Danilo Petrucci (Ducati Team)

Aragón-1: Alex Rins (Suzuki Ecstar)

Aragón-2: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Valencia-1: Joan Mir (Suzuki Ecstar)

Valencia-2: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Portimão: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3)

MotoGP-Pole-Positions 2020

Jerez-1: Fabio Quartararo (Yamaha)

Jerez-2: Fabio Quartararo (Yamaha)

Brünn: Johann Zarco (Ducati)

Spielberg-1: Maverick Viñales

Spielberg-2: Pol Espargaró (KTM)

Misano-1: Maverick Viñales (Yamaha)

Misano-2: Maverick Viñales (Yamaha)

Catalunya: Franco Morbidelli (Yamaha)

Le Mans: Fabio Quartararo (Yamaha)

Aragón-1: Fabio Quartararo (Yamaha)

Aragón-2: Takaaki Nakagami (Honda)

Valencia-1: Pol Espargaró KTM)

Valencia-2: Franco Morbidelli (Yamaha)

Portimão: Miguel Oliveira (KTM)

Yamaha 9

KTM 3

Ducati 1

Honda 1

Suzuki 0

Aprilia 0

MotoGP-Podestplätze 2020

Yamaha 12

Morbidelli 5 (3x Platz 1, 1x Platz 2, 1x Platz 3)

Quartararo 3 (3x Platz 1)

Viñales 3 (1x Platz 1, 2x Platz 2)

Rossi 1 (1x Platz 3)



Suzuki 11

Mir 7 (1x Platz 1, 3x Platz 2, 3x Platz 3)

Rins 4 (1x Platz 1, 2x Platz 2, 1x Platz 3)



Ducati 9

Miller 4 (3x Platz 2, 1x Platz 3)

Dovizioso 2 (1x Platz 1, 1x Platz 3)

Petrucci 1 (1x Platz 1)

Zarco 1 (1x Platz 3)

Bagnaia 1 (1x Platz 2)



KTM 8

Pol Espargaró 5 (5x Platz 3)

Oliveira 2 (2x Platz 1)

Brad Binder 1 (1x Platz 1)



Honda 2

Alex Márquez 2 (2x Platz 2)



Aprilia 0





Endstand Fahrer-WM nach 14 Rennen:

1. Mir 171 Punkte. 2. Morbidelli 158. 3. Rins 139. 4. Dovizioso 135. 5. Pol Espargaró 135. 6. Viñales 132. 7. Miller 132. 8. Quartararo 127. 9. Oliveira 125. 10. Nakagami 116. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 77. 14. Alex Márquez 74. 15. Rossi 66. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 42. 18. Crutchlow 32. 19. Bradl 27. 20. Lecuona 27. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Endstand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 221 Punkte. 2. Yamaha 204. 3. Suzuki 202, 4. KTM 200. 5. Honda 144. 6. Aprilia 51.

Team-WM nach 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar 310 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 248. 3. Red Bull KTM Factory Racing 222. 4. Ducati Team 213. 5. Pramac Racing 163. 6. Monster Energy Yamaha MotoGP 178. 7. Red Bull KTM Tech3, 152. 8 LCR Honda 148. 9. Repsol Honda Team 101. 10. Esponsorama Racing 87. 11. Aprilia Racing Team Gresini 54.