Covid-19-Patient Fausto Gresini: Kleine Fortschritte

MotoGP-Teambesitzer Fausto Gresini wird weiterhin im Krankenhaus «Carlo Alberto Pizzardi» in Bologna behandelt. Der Zustand des 59-Jährigen bessert sich, wenn auch in kleinen Schritten.

Kurz vor Weihnachten hatte sich Fausto Gresini mit dem Coronavirus infiziert und der Zustand des MotoGP-Teambesitzers verschlechterte sich in der Folge dermassen, dass er am 30. Dezember auf die Intensivstation des Krankenhauses «Carlo Alberto Pizzardi» in Bologna eingeliefert werden musste.

Der 59-Jährige wurde vorübergehend in ein künstliches Koma versetzt, und zuletzt hat sich sein Zustand verbessert, wie das Team in regelmässigen Updates mitgeteilt hat. In der neuesten Mitteilung zum erkrankten Team-Principal, die am gestrigen Freitag veröffentlicht wurde, ist von einem Fortschreiten des Genesungsprozesses die Rede.

Dies geschehe allerdings in kleinen Schritten heisst es im Update weiter. Der behandelnde Arzt Dr. Nicola Cilloni erklärt: «Fausto Gresinis allgemeiner klinischer Zustand ist stabil, aber immer noch mit der anhaltenden respiratorischen Insuffizienz verbunden, die ihn an ein Beatmungsgerät bindet.»

«Er ist wach, sehr kooperativ und kann seine Physiotherapie absolvieren», verrät der Mediziner ausserdem. «Die Krankheit stellt ihn auf die Probe, aber seine Willenskraft bleibt ungebrochen», lobt Dr. Collini, der bereits am Dienstag die Willenskraft des zweimaligen 125-ccm-Champions erwähnt hatte.