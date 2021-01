MotoGP-Kalender 2021: Weitere Änderungen in Sicht

Der COTA in Austin/Texas wird in diesem Jahr kaum ein GP-Schauplatz sein

Wer im Herbst gehofft hatte, der MotoGP-Sport werde 2021 von Covid-19 nicht mehr so stark betroffen sein, wird bitter enttäuscht. Die Rennen außerhalb von Europa wackeln, Ausnahme Katar.

SPEEDWEEK.com hat aus verlässlicher Quellen von namhaften Funktionären schon im Dezember erfahren, dass die WM-Läufe in Argentinien und Texas (11. und 18. April) vermutlich abgesagt oder zumindest verschoben werden müssen. Eine verbindliche Zusage müssen die lokalen Promoter bei der Dorna jeweils 90 Tage vor ihrem Event abliefern. Aber momentan ändern sich die Gesundheitsmaßnahmen und Verordnungen auch in ganz Europa von Tag zu Tag, deshalb rechnet der Krisenstab der Dorna und der Teamvereinigung IRTA nicht mit der Durchführung dieser beiden Grand Prix.

Kein Wunder, denn der MotoGP-Test in Malaysia galt vor zwei Wochen bei den Teams noch als so gut wie fix, letzte Woche musste er ersatzlos gestrichen werden. Die Reisebeschränkungen, Reiseverbote und Quarantänebestimmungen erschweren sogar in Europa viele grenzüberschreitenden Reisen. Noch strenger sind die «travel restrictions» in Ländern wie Neuseeland und Australien, dorthin dürfen bis zum Jahresende überhaupt keine Ausländer einreisen.

Deshalb wird aller Voraussicht nach auch der Australien-GP auf Phillip Island im Oktober gestrichen und durch den Mandalika Street Circuit ersetzt.

Falls dieser Plan Wirklichkeit wird, könnten die GP-Fahrer 2021 mit dem KymiRing, Igora Drive Circuit und Mandalika gleich drei neue GP-Schauplätze vorgesetzt bekommen.

Auch Argentinien hat strenge Reisebeschränkungen verhängt, die vorläufig bis 31. Januar andauern und aller Voraussicht nach verlängert werden müssen. Nur Reisende aus Nachbarländern wie Bolivien, Paraguay, Brasilien, Chile und Uruguay sind ausgenommen, wenn sie einen maximal 72 Stunden alten negativen PCR-Test vorweisen können. Alle Flüge von und nach Großbritannien sind seit 21. Dezember gestrichen. Die kommerziellen Flüge sind zu den meisten anderen Destinationen weltweit ebenfalls suspendiert worden. Nur humanitäre und medizinische Hilfsgüter dürfen ins Land transportiert werden.

Ein US-GP auf dem Circuit oft the America (COTA) in Austin/Texas am 18. April 2021 erscheint momentan ausgeschlossen. Denn wer sich in den letzten 14 Tagen in folgenden Ländern aufgehalten hat, darf nicht in die USA einreisen: China, Iran, dazu der gesamte EU-Schengen-Raum mit Belgien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Monaco, San Marino und Vatikan Stadt. Dazu kommen das United Kingdom (England, Schottland, Wales, Nordirland), die Republik Irland und Brasilien.

Außerdem ist die Pandemie in den USA außer Kontrolle geraten. Es werden mehr als 400.000 Tote gemeldet, seit dem Wahltag am 3. November haben sich nicht weniger als 60 Prozent der bisher 24 Millionen Amerikaner neu infiziert, die USA berichten 25 Prozent der weltweiten Covid-19-Fälle.

Momentan muss man davon ausgehen, dass WM-Veranstalter Dorna Sports S.L. demnächst jenen Terminkalender veröffentlichen wird, den SPEEDWEEK.com schon vor Weihnachten exklusiv verraten hat.

Es wird aber jetzt bei Dorna, IRTA und FIM beratschlagt, ob die beiden Katar-GP am 21. und 28. März stattfinden sollen statt am 28. März und 4. April, um den Saisonstart näher an den Katar-Test heranzubringen und die Aufenthaltszeit im Mittleren Osten für die Teams zu verkürzen.

Doch am 21. März findet im benachbarten Bahrain in einer identischen Zeitzone der Formel-1-Auftakt statt. Deshalb wären die TV-Übertragungen schwer unter einen Hut zu kriegen. Die MotoGP-Sender wollen der Übermacht durch die Formel-1-Übertragungen unbedingt aus dem Weg gehen.

Unklar ist noch, ob in Katar von den Behörden Zuschauer zugelassen werden oder nicht, und wenn ja, wie viele pro Tag. Das gilt auch für alle weiteren Grand Prix in Europa.

Der mögliche MotoGP-Kalender 2021

bei Absage von Argentinien und Texas:

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

25. April: Portimão/P***

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/F**

18. Juli: Igora Drive Circuit/Russland***

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E

* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus

*** bisher kein Vertrag unterzeichnet

Der provisorische MotoGP-Kalender 2021 der FIM:

28. März: Doha/Q*

11. April: Las Termas/AR

18. April: Austin/USA

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/F**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ausweich-Strecken:

Portimão (Portugal)

Mandalika International Street Circuit (Indonesien)

Igora Drive Circuit (Russland)



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus

*** bisher kein Vertrag unterzeichnet

Die geplanten Pre-Season-Tests:

MotoGP-Klasse

Shakedown-Test in Losail: 5. März

IRTA-Test in Losail: 6./7. März

IRTA-Test in Losail: 10. bis 12. März



Moto2- und Moto3-Klasse

Jerez-Test: 16. bis 18. März

Der provisorische MotoE-Weltcup--Kalender 2021:

02. Mai Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

06. Juni: Barcelona/E

27. Juni Assen/NL

15. August: Red Bull Ring/A

18. September: Misano/I

19. September: Misano/I

Red Bull MotoGP Rookies Cup, Kalender 2021

01./02. Mai: Jerez/E

29./30. Mai: Mugello/I

19./20. Juni: Sachsenring/D

26./27. Juni: Assen/NL

10./11. Juli: KymiRing/FIN

14./15. August: Spielberg/A

11./12. September: Aragón/E

Pre-Season-Test

15. und 16. April: Jerez/E