Miguel Oliveira (KTM): Fahrprüfung bestanden

Der zweifache MotoGP-Sieger und Red Bull-KTM-Ass Miguel Oliveira hat bald auch die Erlaubnis für das Bewegen eines Motorrades im Straßenverkehr in der Tasche.

Miguel Oliveira hat 2020 Geschichte geschrieben, als er in Spielberg mit der Tech3-KTM das zweite von zwei MotoGP-Rennen in Österreich für sich entschieden hat. Der inzwischen 26-Jährige sicherte dem österreichischen Hersteller somit den zweiten Triumph in der Königsklasse.



Für den Tech3-Rennstall von Hervé Poncharal und Portugal war es sogar der erste Sieg in der «premier class». Beim Heim-GP in Portimão legte Oliveira, der ab 2021 im Werksteam von Red Bull KTM antritt, zum Saisonabschluss einen zweiten Erfolg nach.

Als Oliveira nach dem historischen Spielberg-Sieg im portugiesischen Sender «TVI» von seinem Leben abseits der Rennstrecken erzählte, musste er noch zugeben, dass er bisher kein Motorrad im Straßenverkehr steuern durfte. Jetzt ist der schnelle Mann aus einem Vorort von Lissabon einen entscheidenden Schritt weiter darin, auch dieses Manko zu beseitigen: Er absolvierte erfolgreich die theoretische Fahrprüfung am Computer.



Wegen der Corona-Pandemie lief natürlich auch die Fahrprüfung bei Oliveira unter speziellen Rahmenbedingungen ab. Der zweifache MotoGP-Sieger musste mit FFP2-Maske und Sicherheitsabstand auf seinem Platz sitzen.



Die praktische Prüfung wird dem 14-fachen GP-Star wohl kaum Probleme bereiten.