Bestätigt: LCR-Honda bis 2026 in der Königsklasse

Eine Überraschung ist es eigentlich nicht, dennoch gibt es jetzt die Bestätigung von Seiten des Teambesitzers Lucio Cecchinello: LCR bleibt bis mindestens 2026 der MotoGP-Klasse erhalten.

Nun gibt es auch die offizielle Bestätigung: Nach Gresini Racing, Tech3, Pramac und Petronas SRT hat nun auch der LCR-Rennstall mit der Dorna einen neuen 5-Jahres-Vertrag von 2022 bis 2026 gegeben. SPEEDWEEK.com-Leser haben darüber schon Ende Dezember Bescheid gewusst.

In einer Pressemitteilung ließ Teambesitzer Lucio Cecchinello ausrichten: «Es ist eine große Ehre für mich, zu verkünden, dass LCR seinen Vertrag mit der Teamvereinigung IRTA und dem Promoter Dorna in der MotoGP bis 2026 verlängert hat. Ich bin dankbar, dass wir noch fünf weitere Jahre in der Königsklasse fahren dürfen und ich kann es kaum erwarten, ein neues Kapitel in der LCR-Geschichte mit unseren beiden Fahrern Takaaki Nakagami und Alex Márquez zu beginnen.»

Schon Ende November hatte der italienische Teamchef angekündigt, dass er in den kommenden zwei Jahren die Zusammenarbeit gerne mit Honda fortsetzen werde. «Üblicherweise habe ich mit HRC immer Ein-Jahres-Verträge abgeschlossen. Aber in diesem Jahr haben wir uns bereits für die nächsten zwei Jahre geeinigt», erklärte Cecchinello damals im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com. «Wir werden also die MotoGP-WM auch 2021 und 2022 mit Honda bestreiten.»

Im Jahr 2021 feiert LCR sein 25-jähriges Jubiläum in der Motorrad-Weltmeisterschaft. 1996 begann das Abenteuer in der 125-ccm-Klasse. Danach folgte ein weiteres Team in der mittleren Klasse, ehe Cecchinello 2006 den Einstieg in die MotoGP wagte. Seither feierte er dort drei Siege: 2016 triumphierte Cal Crutchlow in Tschechien und Australien, zwei Jahre später stand der Brite in Argentinien auf dem obersten Treppchen. Insgesamt stehen 85 Podiumsplätze und 24 Siege in allen Klassen zu Buche.

Die Fahrerpaarung für 2021 sieht vielversprechend aus: Alex Márquez ersetzt Crutchlow, der künftig für Yamaha testen wird. Nakagami bleibt dagegen. Der Japaner und der Spanier sind bei HRC unter Vertrag und bekommen das neueste Werksmaterial.

Außerdem ist LCR im MotoE-Weltcup 2021 wieder mit dabei.