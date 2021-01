Saison 2021: Sachsenring plant vier grosse Events

Obwohl die Corona-Massnahmen zur Eindämmung der Verbreitung der neuen Virusvarianten verlängert oder gar verschärft werden, hoffen die Sachsenring-Verantwortlichen 2021 vier grosse Events durchführen zu können.

Wie schon im Vorjahr bestimmen die Meldungen über Terminverschiebungen und Kalender-Anpassungen die Motorsport-Schlagzeilen, denn die Coronakrise ist noch lange nicht überwunden. Im Gegenteil: Die erhoffte Normalisierung durch die Impfstoffe lässt auf sich warten, inzwischen gehen Experten davon aus, dass eine Durchimpfung der Bevölkerung in den Industriestaaten erst im Spätsommer oder Mitte Herbst zu bewerkstelligen ist.

Lieferengpässe erhitzen derzeit die Gemüter in Brüssel, Italien hat rechtliche Schritte gegen zwei Impfstoff-Lieferanten angedroht. Und neue, sich schneller verbreitende Virus-Mutationen zwingen die Machthaber zur Verlängerung von Lockdowns sowie Verschärfung der Massnahmen und Einreisebestimmungen.

In Deutschland wurden die seit 16. Dezember 2020 geltenden Corona-Massnahmen mindestens bis 14. Februar verlängert, dazu gehören etwa Homeoffice-Pflicht, das Tragen medizinischer Masken in Bus, Bahn und Geschäften und die Beschränkung der privaten Kontakte. Profisportveranstaltungen dürfen derzeit nur ohne Zuschauer stattfinden.

Aller Unsicherheit über die Entwicklung der Lage zum Trotz, planen die Sachsenring-Verantwortlichen in diesem Jahr regulär mit vier grossen Events. Den Anfang macht das Sachsenring Classic Roll-Out am 17. April, bevor am 7. bis 9. Mai die ADAC Sachsenring Classic auf dem Programm steht.

Am Wochenende des 20. Juni sollen dann die Helden der Motorrad-WM auf der sächsischen Strecke ihre Kämpfe austragen. Von 1. bis 3. Oktober sind dann die Stars der ADAC GT Masters an der Reihe, auf dem Sachsenring auszurücken.

Allerdings sind sich die Organisatoren und Streckenverantwortlichen bewusst, dass die Durchführung dieser Veranstaltungen von der weiteren Entwicklung der Lage abhängt. Peter Weidinger, Vorstandsmitglied für Sport im ADAC Sachsen erklärt: «Auch wenn Corona 2021 noch ein Wegbegleiter bleibt, werden wir das Jahr ganz regulär planen und hoffen, dass diese Planung dann auch so in die Realität umgesetzt werden kann und darf.»

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA

Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**

* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus