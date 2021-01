Valentino Rossi: Schlechteste Saison seines Lebens

Mit 89 GP-Siegen in der «premier class» (500 ccm, dann MotoGP mit 990, 800 und 1000 ccm) ist Valentino Rossi einsamer Rekordhalter. Aber 2020 blieb er bei 7 von 14 Rennen punktelos.

Am 18. August 1996 hat Valentino Rossi in Brünn seinen ersten GP-Sieg gefeiert – auf einer Aprilia 125. Kein Motorradrennfahrer hat sich so lange an der Weltspitze gehalten und Rennen gewonnen wie der italienische Evergreen. Mit fünf Ausnahmen hat der Dauerbrenner aus Tavullia jedes Jahr zumindest einen GP-Sieg errungen. Bei Yamaha feierte «The Doctor» in jedem einzelnen der ersten zwölf Jahre (2004 bis 2010 und 2013 bis 2017) mindestens einen GP-Sieg.

2013 und 2017 gelang ihm allerdings nur jeweils in Assen. Und 2018, 2019 und 2020 gar keiner mehr!

Am schlimmsten erging es Valentino in der Coronasaison 2020: Nur ein Podestplatz in 14 Rennen, Absturz auf den 15. WM-Rang, als schlechtester der vier Yamaha-Fahrer. Von Misano-2 bis zum Europa-GP legte Rossi sechs punktelose Rennen in Serie hin – zwei wegen der Corona-Erkrankung, dreimal stürzte er, einmal strekkte die M1-Yamaha (Valencia-1). Dazu kam der Motorschaden beim ersten Jerez-GP. Bei den letzten zwei Saisonrennen kam der außer Tritt geratene Yamaha-Star über zwölfte Ränge nicht hinaus.

Bei Ducati erreichte der Publikumsliebling in den Jahren 2011 und 2012 den ersten Tiefpunkt – kein Sieg, insgesamt nur drei Podestplätze. Trotzdem existiert aus dieser Zeit ein Rekord: Nach dem neunten Platz im Regenrennen von Silverstone erschienen nur die beiden britischen Journalisten Max Oxley (er schrieb eine packende Rossi-Biografie) und Matthew Birt zum Media Debrief des Superstars, zu dem üblicherweise 30 bis 50 Berichterstatter erscheinen. Rossi hatte seinen Humor nicht verloren. «Das ist genau die richtige Anzahl für einen neunten Platz», grinste er.

Nach der Ducati-Zeit wurde Rossi abgeschrieben. Aber er brauste 2014, 2015 und 2016 nach seiner Rückkehr zu Yamaha dreimal auf den zweiten WM-Rang. Er schaffte auch 2018 noch den ausgezeichneten dritten WM-Rang, als bester Yamaha-Pilot. Insgesamt hat Rossi bisher 89 Rennen in der «premier class» gewonnen – ein einsamer Rekord.

Die Bilanz Rossi in der Königsklasse

2000: WM-2. auf Honda 500, 209 Punkte, zwei GP-Sege

2001: WM-1. auf Honda 500, 325 Punkte, elf Siege

2002: WM-1. auf Honda 990, 355 Punkte, elf Siege

2003: WM-1. auf Honda 990, 357 Punkte, neun Siege

2004: WM-1. auf Yamaha 990, 304 Punkte, neun Siege

2005: WM-1. auf Yamaha 990, 367 Punkte, elf Siege

2006: WM-2. auf Yamaha 990, 247 Punkte, fünf Siege

2007: WM-3. auf Yamaha 800, 271 Punkte, vier Siege

2008: WM-1. auf Yamaha 800, 373 Punkte, neun Siege

2009: WM-1. auf Yamaha 800, 306 Punkte, sechs Siege

2010: WM-3. auf Yamaha 800, 233 Punkte, zwei Siege

2011: WM-7. auf Ducati 800, 139 Punkte, kein Sieg

2012: WM-8. auf Ducati 1000, 163 Punkte, kein Sieg

2013: WM-4. auf Yamaha 1000, 237 Punkte, ein Sieg

2014: WM-2. auf Yamaha 1000, 295 Punkte, zwei Siege

2015: WM-2. auf Yamaha 1000, 325 Punkte, vier Siege

2016: WM-2. auf Yamaha 1000, 249 Punkte, zwei Siege

2017: WM-5. auf Yamaha 1000, 208 Punkte, ein Sieg

2018: WM-3. auf Yamaha 1000, 198 Punkte, kein Sieg

2019: WM-7. auf Yamaha 1000, 174 Punkte, kein Sieg

2020: WM-15. auf Yamaha 1000, 66 Punkte, kein Sieg