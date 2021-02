Johann Zarco (Ducati): Fitness-Feinschliff in Thalgau

Pramac-Ducati-Neuzugang Johann Zarco absolvierte im Hinblick auf die MotoGP-Saison 2021 eine intensive Trainingswoche im Red Bull Athlete Performance Centre in Österreich.

Knapp fünf Wochen vor dem Beginn der offiziellen MotoGP-Testfahrten in Katar (6. und 7. März sowie 10. bis 12. März) war Johann Zarco in Begleitung seines Trainers Romain Guillot im bestens ausgestatteten Hochleistungs-Trainingszentrum «Athlete Performance Centre» von Red Bull in Thalgau, östlich der Stadt Salzburg, zu Gast.

«Das war eine ziemlich gute Woche in Österreich», berichtete der 30-jährige Franzose anschließend auf seinen Social-Media-Kanälen. «Danke an das ganze Team des Athlete Performance Centre. Ich habe mich selbst gepusht, wie ich es wollte, und habe viele gute Informationen gesammelt, um vor dem Beginn der MotoGP-Saison mit dem Training weiterzumachen.»

Auf dem Plan standen vor allem Fitness-Checks und der Austausch mit den Experten, um die üblichen Trainingsmethoden des zweifachen Moto2-Weltmeisters bei Bedarf anpassen zu können. Mit dem Ergebnis zeigte sich Zarco im Facebook-Live-Interview mit dem Frankreich-GP-Promoter Claude Michy zufrieden: «Dass dort so viele Athleten trainieren, gibt einem auch die Möglichkeit zu sehen, wo man steht. Wir haben uns gefragt, ob es noch Aspekte gibt, an denen wir arbeiten müssen, aber man hat uns gesagt, dass wir schon gut vorbereitet waren.»

Zarco, der Esponsorama im Vorjahr in Brünn den ersten MotoGP-Podestplatz bescherte, wird nach seiner Beförderung ins Pramac Team 2021 erstmals eine aktuelle Desmosedici steuern. Zur Saisonvorbereitung gehört natürlich auch das Rennstreckentraining, unter anderem am 10. und 11. Februar in Jerez – allerdings nur auf der Panigale V4 S.