Cal Crutchlow unterstützt 24-Stunden-Zwift-Fahrt

MotoGP-Testfahrer Cal Crutchlow griff Speedway-Weltmeister Tai Woffinden bei einem ehrgeizigen Projekt unter die Arme: Eine 24-Stunden-Qual auf dem Rennrad soll 200.000 Pfund für ein Kinderkrankenhaus einbringen.

Seit Montagmorgen sitzt der dreifache Speedway-Weltmeister Tai Woffinden schon auf dem Rennrad und absolviert «eine herausfordernde 24-Stunden-Zwift-Fahrt zugunsten des Kinderhilfswerks des Great Ormand Street Hospitals». Zur Unterstützung bekommt «Woffi» immer wieder virtuelle Gesellschaft von anderen Sportlern, die wie er zuhause auf der Rolle in die Pedale treten. Unter ihnen ist neben Ben Foster (Torwart des FC Watford) und dem ehemaligen Radprofi und heutigen Fernsehmoderator Matt Stephens auch Cal Crutchlow.

Das ehrgeizige Ziel der Aktion lautet 200.000 britische Pfund zu sammeln, was aktuell rund 225.000 Euro entspricht. Diese Spendensumme soll voll umfänglich in das «Sight and Sound Center» einfließen, eine Einrichtung, die im Great Ormand Street Krankenhaus speziell für Kinder mit Hör- und Sehproblemen errichtet werden soll.

Da war Cal Crutchlow, selbst Vater einer vierjährigen Tochter und ohnehin ein begeisterter Hobby-Rennradfahrer, natürlich mit von der Partie. «Natürlich werde ich weiter Radfahren und weiter trainieren», hatte der 35-Jährige Familienvater bei seinem letzten MotoGP-Rennen als Stammfahrer schon angekündigt. Sein Debüt als Yamaha-MotoGP-Testfahrer wird der Brite dann nach aktuellem Stand am 5. März in Katar geben.

Übrigens: Woffindens Fahrt wird die gesamten 24 Stunden auf seinem Youtube-Kanal übertragen, auf Instagram gibt es zu jeder Stunde eine Liveschaltung.



Bereits vor dem Start der Spendenaktion waren über 3000 Pfund zusammengekommen. Spenden werden online gesammelt.