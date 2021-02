Danilo Petrucci (KTM): Vom Salzburgring beeindruckt

Danilo Petrucci besuchte das KTM-Werk und trainierte in dieser Woche im Athlete Performance Center von Red Bull in Thalgau. Bei dieser Gelegenheit inspizierte er auch den Salzburgring.

KTM Factory Racing soll 2021 um den Titel in der MotoGP-Weltmeisterschaft kämpfen. Das ist die Zielsetzung, die der Vorstandsvorsitzenden Stefan Pierer beim Portugal-GP im November verlautbart hat. Nach drei Siegen durch Brad Binder und Miguel Oliveira, drei Pole-Positions und Platz 5 in der Fahrer-WM 2020 durch Pol Espargaró (ex aequo mit dem WM-Vierten Dovizioso) ist das kein illusorisches Vorhaben, auch wenn KTM-Motorsport-Direktor etwas vorsichtiger plant. «Wir wollen auf jeden Fall um die Top-3 in der WM fighten.»

Binder und Oliveira bilden das neue KTM-Werksteam, Danilo Petrucci und Iker Lecuona fahren im KTM Tech3 Factory Team, das nach dem Rückzug von Red Bull ganz in KTM-Orange antreten wird.

Die vier Piloten waren zu Beginn der Vorwoche für ein Foto Shooting im oberösterreichischen Munderfing, sie besuchten auch das Stammwerk in Mattighofen und die Motohall.

Petrucci kehrte in dieser Woche für fünf Tage nach Österreich zurück, um erstmals im Athlete Performance Center von Red Bull in Thalgau zu trainieren und seine Fitness-Werte exakt testen zu lassen. Training und Physiotherapie standen täglich auf dem Programm.

Petrucci verliebte sich in das Salzkammergut und war von den Möglichkeiten des APC begeistert. «Da waren sehr nützliche Tage. Ich hatte mit sehr netten und schlauen Spezialisten zu tun. Ich werde ganz sicher bald ins APC zurückkehren», erzählte der zweifache MotoGP-Sieger und KTM-Neuzugang im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Am Mittwoch beendete Petrucci das Training etwas früher´, um den benachbarten Salzburgring zu besichtigen, der bis 1997 der ultraschnelle Schauplatz des Österreich-GP war. «Ich war von dieser Rennstrecke so beeindruckt, dass ich am späten Donnerstagnachmittag noch einmal hingefahren bin.»

Danilo Petrucci muss sich durch die Absage des Sepang-Tests (17. bis 19. Februar) bis 6. März gedulden. Der WM-Sechste von 2019 schlug sich letutesd Jahr nach dem Tststurz (15. Juli) in Jerez lange Zeit mit einer Nackenverletzung herum und beendete die WM als Zwölfter, aber er siegte auf der Werks-Ducati in Le Mans.

Die Ziele des 30-jährigen Römers für 2021 sind klar. «Ich würde gerne ein Rennen gewinnen, weil nur wenige Fahrer mit zwei unterschiedlichen Fabrikaten in der MotoGP siegreich waren. Das wäre wunderschön. In den vergangenen zwei Jahren habe ich jeweils ein Rennen gewonnen, das würde ich gerne so fortsetzen – und vielleicht den Schnitt auch ein bisschen heben», verriet der populäre Italiener. «Es ist nicht so, dass ich das in den vergangenen Jahren nicht versucht hätte, aber gelungen ist mir der Sieg nur einmal im Jahr. Ich möchte wieder so stark werden wie in der ersten Saisonhälfte 2019.»

Damals brauste «Petrux» dreimal hintereinander aufs Podest und lag dann lange in der WM an dritter Position.

