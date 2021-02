Pit Beirer: «Mit Tech3 einen neuen Weg eingeschlagen»

Wie sehr werden sich die Farben der Tech3-KTM an das Werksteam mit Oliveira und Binder annähern? Am 12. Februar wissen wir es

Am 12. Februar werden auch die RC16 von Danilo Petrucci und Iker Lecuona in einem «KTM-Design» vorgestellt. Pit Beirer erklärt, warum ein neuer Fünf-Jahres-Vertrag mit Tech3 fest eingeplant ist.

KTM Factory Racing hat die Überlegung, bereits 2022 ein zweites Kundenteam in die MotoGP-Weltmeisterschaft zu schicken, nach reiflichen Überlegungen wieder ad acta gelegt. Es soll zuerst die Situation mit den zwei Teams und den vier Piloten konsolidiert werden. Es gilt, die großartigen Ergebnisse von 2020 zu bestätigen: Nach drei Siegen durch Brad Binder und Miguel Oliveira, drei Pole-Positions und Platz 5 in der Fahrer-WM durch Pol Espargaró (ex-aequo mit dem WM-Vierten Dovizioso) soll die weiter verbesserte KTM RC16 in der kommenden Saison noch konkurrenzfähiger werden.

Und bevor wieder über ein dritten MotoGP-Team nachgedacht wird, will Pit Beirer, der Motorsport-Direktor der Pierer Mobility AG mit den Marken KTM, Husqvarna und GASGAS, die langfristige Zusammenarbeit mit Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal weiter vertiefen – für fünf weitere Jahre bis Ende 2026.



«Wir sind eigentlich der Zeit voraus», sagt Pit Beirer im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Wir haben uns diese von beiden Seiten gewünschte Zusage für fünf Jahre gegenseitig schon gemacht, ohne uns vorher die Details anzuschauen. Aber es steht definitiv bei uns auf der Agenda, diesen neuen Vertrag bis 2026 schriftlich zu besiegeln. Wir sind uns einig, dass weder Hervé einen anderen Partner sucht noch wir. Somit macht es Sinn, wenn wir nach dem neuen Fünf-Jahres-Vertrag mit der Dorna bei Tech3 mit einer identischen Laufzeit bei Hervé gleichziehen. Dann haben wir maximale Planungstabiltät, und die braucht man in diesem Geschäft einfach. Denn du musst so einen Partner in so viele Geheimnisse mit einweihen, du brauchst seine Unterstützung bei der Entwicklung. Man will als Werk nicht, dass dieses Wissen irgendwo anders hinwandert.»

«Hervé Poncharal hat Anfang des Jahres einen neuen Dorna-Vertrag bis 2026 unterzeichnet, wir von KTM genauso», ergänzte Beirer. «Jetzt müssen wir eigentlich nur diese Querverbindung zu Tech3 verbindlich herstellen, dann ist diese Zusammenarbeit des Dreigestirns wieder für fünf Jahre eingeloggt.»

Weil Red Bull Organics bei Tech3 nach einem Jahr als Hauptsponsor in der MotoGP ausgestiegen ist, aber in der Moto3 an Bord bleibt, wird KTM die vier Tech3-Bikes ganz in Orange designen, es wurde kein neuer Geldgeber gesucht. KTM steht für das Budget gerade. Co-Sponsor «elf» bleibt für 2021 dabei.



«Wir haben bei Tech3 einen neuen Weg eingeschlagen und werden am 12. Februar das Bike von Danilo Petrucci und Iker Lecuona in einem reinen KTM-Design vorstellen», verriet Pit Beirer. «Unser Ziel ist es, Danilo von einem einfachen GP-Sieger pro Saison zu einem mehrfachen GP-Sieger pro Saison zu machen. Aber wenn ich jetzt schon weiß, dass Danilo einen Grand Prix gewinnt, bin ich eh schon ganz schön happy. Denn sooo viele GP-Siege werden wir trotzdem nicht wieder haben.»