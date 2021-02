KTM Factory Racing: Teampräsentation am 12. Februar

Der Kalender für die traditionellen Vorstellungen der MotoGP-Teams füllt sich: Brad Binder, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci und Iker Lecuona werden ihre KTM-Bikes am 12. Februar online präsentieren.

Bevor die KTM RC16 mit den IRTA-Tests und einem Doppel-Event in Katar (28. März und 4. April) offiziell in ihre fünfte Saison in der Königsklasse startet, wird der österreichische Hersteller unter dem Motto «Next Level» am Freitag, 12. Februar die neuen Farben der zwei MotoGP-Teams enthüllen: Red Bull KTM Factory Racing und Tech3 KTM Factory Racing.



Fans können den Event ab 10 Uhr online auf KTM.com sowie den offiziellen Social-Media-Kanälen von KTM Factory Racing und KTM verfolgen.



Mit dabei sind neben dem KTM-Management natürlich die Werksfahrer Brad Binder und Miguel Oliveira, die KTM im Vorjahr die ersten drei MotoGP-Siege bescherten, sowie das Tech3-Aufgebot mit Iker Lecuona und Neuzugang Danilo Petrucci.

Außerdem fix ist nun auch, wann die LCR-Fahrer Alex Márquez und Takaaki Nakagami ihre Honda enthüllen werden – am 19. und 20. Februar.

Bisher bestätigte Teampräsentationen 2021:

05. Februar: Esponsorama Racing

09. Februar: Ducati Team

12. Februar: Red Bull KTM Factory Racing, Tech3 KTM Factory Racing

15. Februar: Monster Energy Yamaha MotoGP Team

19. Februar: LCR Honda Castrol (Alex Márquez)

20. Februar: LCR Honda Idemitsu (Nakagami)