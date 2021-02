Honda-Präsentation mit Marc Márquez und Pol Espargaró

Noch ein Termin für alle MotoGP-Fans: Nach KTM bestätigte auch Repsol Honda offiziell den Termin für die Teampräsentation mit dem achtfachen Weltmeister Marc Márquez und Neuzugang Pol Espargaró – es ist der 22. Februar.

Wann Marc Márquez nach den drei Oberarm-Operationen wieder auf eine Rennstrecke gehen kann, bleibt unklar. Fix ist, dass er am Montag, 22. Februar zumindest wieder mit seiner RC213V vereint sein wird. Dann präsentiert sich das Repsol Honda Team für die Saison 2021 offiziell – und damit erstmals mit Pol Espargaró, im Vorjahr noch WM-Fünfter auf KTM.



Corona-bedingt findet natürlich auch die Teamvorstellung des Honda-Werksteams in virtueller Form statt, die Details zum Event werden in Kürze folgen, ließ HRC wissen.

Bisher bestätigte Teampräsentationen 2021:

05. Februar: Esponsorama Racing

09. Februar: Ducati Team

12. Februar: Red Bull KTM Factory Racing, Tech3 KTM Factory Racing

15. Februar: Monster Energy Yamaha MotoGP Team

19. Februar: LCR Honda Castrol (Alex Márquez)

20. Februar: LCR Honda Idemitsu (Nakagami)

22. Februar: Repsol Honda