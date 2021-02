Offiziell: Honda verlängert MotoGP-Vertrag bis 2026

Nach KTM und Ducati bestätigt auch der größte Motorradhersteller der Welt seinen neuen Fünf-Jahres-Vertrag mit WM-Promoter Dorna Sports S.L.: Auch Honda bleibt damit bis mindestens 2026 in der MotoGP-WM.

Die Erfolgsgeschichte begann 1954, als Honda den werkseitigen Einsatz bei den TT-Rennen verkündete. 1959 war es dann so weit: Erstmals bestritt Honda einen Grand Prix. Inzwischen haben 100 unterschiedliche Fahrer dem japanischen Hersteller 801 GP-Siege über alle Klassen beschert. 850 Podestplätze und 25 Fahrer-Titel allein in der «premier class» machen Honda zum erfolgreichsten Fabrikat.



Seit dem heutigen Freitag ist nun offiziell, dass das MotoGP-Engagement von Honda bis mindestens 2026 verlängert wird. Ein dementsprechender Fünf-Jahres-Vertrag mit Dorna Sports S.L. wurde unterzeichnet.

Noriaki Abe, Direktor der Motorcycle Operations von Honda Motor Co., Ltd, bedankte sich bei der Gelegenheit bei der Dorna und insbesondere CEO Carmelo Ezpeleta für die Durchführung der Rennen in Corona-Zeiten. Zum Vertragsabschluss erklärte er: «Ich freue mich sehr, dass wir unseren Vertrag verlängert haben, um von 2022 bis 2026 in der MotoGP anzutreten.»



«Honda bestreitet die FIM Grand Prix World Championship seit 1959 und hat im Vorjahr den 800. GP-Sieg gefeiert. Bei Honda sind wir überzeugt, dass die MotoGP für unsere Motorsportaktivitäten unerlässlich ist. Denn die MotoGP ist das Höchste im Motorradrennsport und gibt uns die Möglichkeit verschiedene Technologien zu entwickeln und – durch den harten Wettbewerb – lernen unsere Ingenieure dazu und fördern ihre Fähigkeiten. Wenn dann diese Ingenieure an den Serienmaschinen arbeiten, kann Honda für die Kunden bessere Produkte entwickeln.»



«Honda wird den Kunden auf der ganzen Welt über die Motorsportaktivitäten – darunter die MotoGP – weiterhin Träume und Freude bescheren», versprach Abe.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta betonte seinerseits: «Diese wichtige Verlautbarung macht die MotoGP sehr stolz, denn Honda ist einer der ersten Namen, die uns in den Sinn kommen, wenn wir an Motorradsport denken. Der japanische Hersteller spielt in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft so eine wichtige Rolle in der FIM MotoGP-Weltmeisterschaft und diese Vertragsverlängerung bestärkt das Engagement beider Seiten noch mehr.»