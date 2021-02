Viñales neben Quartararo: «Positiv für Yamaha»

In einer Woche wird sich das Yamaha-Werksteam für die MotoGP-Saison 2021 offiziell vorstellen. Dann steht neben Maverick Viñales nicht mehr Valentino Rossi, sondern Fabio Quartararo. Der Spanier ist zuversichtlich.

Mit dem 21-jährigen Fabio Quartararo bekommt Maverick Viñales (26) einen jungen, aufstrebenden Teamkollegen, der 2020 schon drei MotoGP-Rennen gewann. Viñales gelang im Vorjahr nur ein Sieg, er stand aber ebenfalls drei Mal auf dem Podest. In der WM-Tabelle landete der Spanier als Sechster zwei Ränge vor dem Franzosen – allerdings blieben damit in der Endabrechnung beide hinter den Erwartungen zurück.

Wie sieht Viñales das Verhältnis zu seinem neuen Teamkollegen Quartararo? «Ich komme sehr gut mit ihm zurecht, wir haben schon im Vorjahr viel Zeit miteinander verbracht und wir hatten viel Spaß dabei. Wir haben ein gutes Verhältnis, wir sind zwei junge Fahrer und haben viel gemeinsam», betonte er. «Und ich glaube, dass das auch für Yamaha positiv sein wird», ergänzte der 26-Jährige aus Figueres gegenüber moto.it.

In der Vergangenheit kam es vor, dass Viñales und sein bisheriger Yamaha-Teamkollege Rossi unterschiedliche Wünsche hatten, wenn es eine Richtung für die Entwicklung einzuschlagen galt. Ob Quartararo seine Vorstellungen teilen wird, kann der Spanier einen Monat vor den ersten IRTA-Testfahrten der Saison noch nicht abschätzen. «Es stimmt, dass wir in der Vergangenheit dieses Problem hatten. Um ehrlich zu sein ist es jetzt zu früh, um sagen zu können, ob es mit Fabio dieselbe Situation geben wird oder wir mit der Entwicklung in die gleiche Richtung wollen», grübelte der Moto3-Weltmeister von 2013 kurz.



Am Ende hielt Viñales aber fest: «Wie auch immer, ich glaube, dass es ein Problem von Yamaha sein wird. Wir Fahrer können uns nur darauf konzentrieren, das Maximum aus dem Material herauszuholen, das wir zur Verfügung haben.»

Bisher bestätigte Teampräsentationen 2021:

05. Februar: Esponsorama Racing

09. Februar: Ducati Team

12. Februar: Red Bull KTM Factory Racing, Tech3 KTM Factory Racing

15. Februar: Monster Energy Yamaha MotoGP Team

19. Februar: LCR Honda Castrol (Alex Márquez)

20. Februar: LCR Honda Idemitsu (Nakagami)

22. Februar: Repsol Honda