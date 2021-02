«Schritt für Schritt»: Marc Márquez zeigt seine Narbe

Repsol-Honda-Star Marc Márquez zeigt sich bei einer Therapie-Sitzung zu Hause in Cervera. Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta spricht regelmäßig mit dem sechsfachen MotoGP-Champion.

Marc Márquez informiert seine Fans auf seinen Social-Media-Kanälen über das Fortschreiten seiner Reha. Erstmals zeigte er nun während einer Lasertherapie-Sitzung mit seinem Physiotherapeuten Carlos Garcia die lange Narbe am rechten Oberarm, an dem der achtfache Weltmeister am 3. Dezember zum dritten Mal seit dem Jerez-Crash im Juni operiert worden war.



«Schritt für Schritt», schrieb der Repsol-Honda-Star zum Bild. Wann er wieder auf seine RC213V steigen wird, bleibt sieben Wochen vor dem geplanten Saisonauftakt in Katar weiter offen.

«Marc muss tun, was für ihn richtig ist, und sich sonst um nichts kümmern», betonte Carmelo Ezpeleta kürzlich gegenüber der spanischen Sportzeitung «AS» auf die Frage nach einem pünktlichen Comeback des sechsfachen MotoGP-Champions. «Natürlich ist es wichtig, dass Marc dabei ist, aber ich will ihn überhaupt nicht unter Druck setzen. Ich spreche regelmäßig mit ihm, erst ist gut drauf und stark. Er ist voll auf eine bestmögliche Reha konzentriert – und nicht auf den Kalender.»

Dass der Dorna-CEO wegen der Verletzungsmisere die Wogen zwischen den Ärzten, Márquez und Honda hätte glätten müssen, dementierte er entschieden. «Das ist eine Lüge. Ich habe mit jenen gesprochen, mit denen ich bei Honda reden muss, und es stimmt absolut nicht, was in der Presse zu hören ist. Ich kann es nicht klar genug sagen. Es gibt keine Nachforschungen, das sind ‚Fake news‘», hielt Ezpeleta fest.