Andrea Dovizioso präsentiert seine neue Yamaha

Andrea Dovizioso macht es wie die Motocross-Profis: Der 15-fache MotoGP-Sieger absolviert ein Trainingslager auf Sardinien und präsentiert bei der Gelegenheit sein neues Motorrad für die Saison 2021.

Ob Andrea Dovizioso die angestrebte Rückkehr in die MotoGP-WM gelingt, wird die Zukunft zeigen. In der Zwischenzeit ist der 34-Jährige aus Forlì aber keineswegs untätig. Der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister will 2021 seiner großen Offroad-Leidenschaft nachgehen und mehr als 20 Motocross-Rennen bestreiten.

Dafür kehrte der Ex-Ducati-Werksfahrer zu seiner ursprünglichen Startnummer 34 zurück (in der MotoGP wegen der außergewöhnlichen Leistung von Kevin Schwantz gesperrt) – und wechselte auf Yamaha. «Dovi» präsentierte sein neues Bike, eine Yamaha YZ250F, gemeinsam mit seinem neu gestalteten Transporter auf seinen Social-Media-Kanälen. Bestens ausgestattet machte sich der 15-fache MotoGP-Sieger so auf den Weg nach Sardinien, wo er eine Woche lang trainieren will.

Dort ist Dovizioso, der zuletzt schon mit seinem neuen Markenkollegen Glenn Coldenhoff seine Runden drehte, in illustrer Gesellschaft – unter anderen hieß ihn bereits Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre willkommen. «Ich hoffe, wir sehen uns dort», kommentierte der MXGP-Weltmeister von 2015.

Im Januar und Februar herrscht auf den sardischen Cross-Pisten ohnehin Hochbetrieb, was nicht nur an den milderen Temperaturen herrscht. Auf der Sandstrecke von Riola Sardo beginnen am 28. Februar auch die «Internazionali d’Italia», die offene italienische Motocross-Meisterschaft. Die Serie, die aus drei Events besteht, ist traditionell mit Stars aus der MXGP- und MX2-WM gespickt.