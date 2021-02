Nach Feuer in Las Termas: Arbeiten beginnen am Montag

Héctor Farina, Direktor des «Autódromo de Termas de Rio Hondo», meldete sich nach dem verheerenden Feuer von Freitagnacht zu Wort und gab sich im Hinblick auf den MotoGP-Event entschlossen.

Die Nachricht, dass ein Großbrand die GP-Strecke in Las Termas/Argentinien heimgesucht hatte, rief in der MotoGP-Familie große Bestürzung hervor. Nachdem die ersten Bilder der komplett zerstörten Boxenanlage durch die Medien gegangen waren, meldeten sich die Stars über die sozialen Netzwerke reihenweise, um den Streckenbetreibern und nicht zuletzt den Fans in Argentinien Mut zu machen.



So schrieb MotoGP-Weltmeister Joan Mir: «Mein voller Support an die argentinischen Fans. Wir hoffen, dass wir bald wieder auf dem Circuit von Termas de Rio Hondo Gas geben können.»

Héctor Farina, Besitzer und Direktor des Autódromo, sagte zum Ausmaß der Schäden in einem offiziellen Statement: «Leider wurde das gesamte Boxengebäude durch den Brand zerstört. Dazu gehören auch der Pressesaal, die Renndirektion und der VIP-Bereich. Das Museum und der Kontrollturm, die sich weiter außen befinden, haben – neben anderen Räumen und der kleinen Streckenklinik – keinen großen Schaden genommen.»



Deshalb soll das Automobilmuseum schon in den nächsten Tagen wieder zugänglich gemacht werden, versicherte Farina.

Der Streckendirektor versprach außerdem, dass die zerstörten Bereiche der GP-Strecke schnellstmöglich wieder hergestellt werden. «Das Autódromo ist komplett gegen Feuer versichert, wodurch der verursachte finanzielle Schaden gedeckt ist. Ab Montag werden wir die Wiederaufbauarbeiten entschlossen beginnen», kündigte Farina an. Als Maßstab nannte er die Bauarbeiten an der Rennstrecke «El Villicum» in San Juan, die nur fünf Monate gedauert hätten.

«Gott sei Dank gibt es keine Opfer zu beklagen», fuhr Farina fort. «Wir möchten allen danken, die im Kampf gegen dieses Unglück, das vor allem wegen des starken Windes eine große Gefahr darstellte, mitgearbeitet haben. Vielen Dank an die verschiedenen Feuerwehreinheiten, an die Polizeikräfte, die Gemeinde und die Mitarbeiter des Autódromo, die alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um noch größeren Schaden zu vermeiden.»

Der Direktor des «Autódromo de Termas de Rio Hondo» erklärte abschließend fest entschlossen: «Wir werden ab sofort in der Überzeugung arbeiten, dass wir mit den Mühen und dem Engagement aller das Ziel erreichen werden, den Großen Preis der MotoGP in Argentinien abzuhalten.»

Zur Erinnerung: Der ursprünglich für den 11. April angesetzte Argentinien-GP wurde Corona-bedingt schon auf den Herbst verschoben. Ob es 2021 tatsächlich einen Grand Prix in Las Termas geben wird, ist zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen.