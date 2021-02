Avintia-Esponsorama-Ducati von Bastianini enthüllt

Mit den beiden Rookies Enea Bastianini (23) und Luca Marini (23) eröffneten Avintia Esponsorama und Sky VR46 Avintia soeben den Reigen der Teampräsentationen für die MotoGP-Saison 2021.

Luca Marinis GP19 im Sky-VR46-Design wurde bereits am 10. Dezember mittels Live-Schaltung aus Tavullia bei der Castingshow «X Factor» enthüllt, nun ist auch der neue Look seines Teamkollegen Enea Bastianini bekannt: Das Avintia Esponsorama Team stellte sich am Freitagabend im Rahmen einer Instagram-Live-Schaltung aus Andorra offiziell vor.



Paolo Ciabatti gehörte zu den wenigen Gästen, die Corona-bedingt zugelassen waren. Der Ducati-Sportdirektor sagte: «Ich wünsche Raúl [Romero] und seiner Truppe viel Erfolg. Sie haben alle Möglichkeiten und ich glaube, dass das Team eine Menge erreichen kann.»

Höhepunkt des kurzen Events war die Enthüllung der neuen Bikes: Auf der Ducati des letztjährigen Moto2-Weltmeisters, die in Blau gehalten ist und dazu einige gelbe und schwarze Elemente aufweist, prangt seine neue Startnummer 23. Denn die #33, mit der Bastianini von Kindesbeinen an unterwegs war, wird in der MotoGP-Klasse bereits von Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder besetzt.

Trotzdem freut sich der 23-Jährige auf sein Debüt in der «premier class»: «Ich bin glücklich darüber, hier zu sein. Das ist unglaublich. Es war mit fünf Jahren mein Traum, irgendwann einmal in der MotoGP fahren zu dürfen, und jetzt geht er in Erfüllung. Wir werden sehen, was am Ende herauskommt, aber ich werde alles geben.»

Übrigens: Der Avintia-Schriftzug dominiert auf der Verkleidung, vom ehemaligen Sponsor Hublot ist nach dem Weggang von Tito Rabat nichts mehr zu sehen.

Bei Marini ist die Stimmungslage vor seinem Einstand ähnlich: «Die MotoGP ist das Maximum. Ich habe viel trainiert, um beim ersten Rennen in Form zu sein. Wir haben noch wichtige Tests vor uns. Ich möchte mich auch bei Ducati für die Möglichkeit bedanken, hier Rennen fahren zu dürfen.»

Neben dem MotoGP-Duo ist der Avintia-Esponsorama-Rennstall wie gewohnt auch in der Moto3-WM (mit Carlos Tatay und Niccolò Antonelli) sowie im MotoE-Weltcup (Xavi Cardelús und André Pires) vertreten. Sie enthüllten heute ebenfalls ihre Bikes.